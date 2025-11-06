AKTUELNO

Pa ovo je hit! Desingerica ugledao tetovažu Filipa Cara, pa pao od smeha: Šta je ovo bajo, kupus na eks*rima?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Urnebesno!

Kontroverzni treper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, gde god da se pojavi izaziva ogromnu pažnju javnosti, s obzirom na njegove nastupe i performanse koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Sada je isplivao snimak koji je nasmejao kompletnu javnost. Naime, on je usnimio Filipa Cara koji je tada boravio u rijalitiju "Zadruga", ali ne njegov lik, već nešto što je za Cara karakteristično - tetovaža!

Desingericu je nasmejala njegova tetovaža na ruci, a reč je o onom lavu, kog je Filip istetovirao na šaci, te se sve vreme smejao i komentarisao istu.

- Kupus sa pokrivljenim ustima, kupus na ekserima, šta je ovo bajo?! - smejao se Desingerica.

Video: TikTok.com

Autor: Nikola Žugić

