Haos na sve strane! Luka rešio da prihvati sve Aneline uvrede, ona urla iz pete: Njegov problem je što misli da sam bila sa Stefanom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Kako možeš mirno da gledaš kako se Aneli stalno pecka sa Asminom?! Svi vidimo da stara ljubav zaborava nema, ti samo glumiš dečka za javnost - glasilo je pitanje.

- Ne zanima me šta Aneli radi, ne pratim šta ona radi, otkako je otišla iz kreveta i ostavila me - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne foliraj, dosta je tvojih laži - urlala je Aneli.

- Ne želim ništa, u pravu je, ne želim ovaj odnos, može da radi šta hoće. Ja nisam neko ko može da ode i da se vraća, ona to sada koristi. Razumem je da je težak period - rekao je Vujović.

- Njegov problem je što misli da sam bila sa Stefanom i ponelo ga ovo za Maju, ali živi bili, pa videli - rekla je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bio siguran da ona želi porodicu i mir. To jutro je ona plakala u krevetu, rekla je da ne želi više da budemo zajedno. Ja ću da pokažem sebe, nek ona pokaže sebe - rekao je Luka.

- Budi srećan kao što si bio sinoć na žurki - rekla je Aneli.

- Pričali smo Filip i ja, da, ne prepoznajem sebe. Od kada je ušla, nikada nije imala saosećanje prema meni i nikada se nije stavila u moju kožu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

