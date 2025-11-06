AKTUELNO

Domaći

Luka učestvovao u odvajanju majke od troje dece?! Skandal trese Belu kuću, Vujović skočio kao oparen: Nikad nisam bio svedok da IZGUBI DECU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Zašto ne dozvoliš Asminu da napravi DNK analizu i bude otac sa potvrdom?! - glasilo je pitanje.

- Dača kada je pročitao ono što je Đedović napisao, ja sam rekla da se to misli na Luku - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pošaljite izjavu Pink.rs-u da nikada nisam hteo da se mešam i da sam savetovao da budu oboje roditelji. Godinu i nešto dana, Stefanova drugarica koja je bila sa mnom, bila je sa mnom šest meseci, imala je troje dece. Sve vreme su živeli zajedno, kada je išla na more i na Ostrog, slala mi je kako je sama na moru, a ona bila sa njim. U Nemačkoj, ako si prevaren u odnsou, imaš pravo na decu. Ona je rekla da smo samo prijatelji, a s druge strane ima njegovu priču gde tvrde da smo bili zajedno. Ja sam rekao da ne želim da se mešam, a kada je izašla iz kuće, da smo stupili u kontakt - rekao je Luka.

- Ti si mi rekla Aneli da si dobila dokaze da je hteo da oduzme majci troje dece - rekao je voditelj.

- Kunem ti se, nisam nikada spomenula...Ja sam upoznala tog čoveka, čovek je kulturan - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pre toga su imali 50/50 starateljstvo, kada sam izašao, isto im je bilo starateljstvo. Ta devojka želi kontakt sa mnom, kada sam diskvalifikovan, ona me je molila i plakala - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

