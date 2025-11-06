AKTUELNO

TRESE SE BELA KUĆA! Maja priznala šta oseća prema Filipu, Anita potonula kao Titanik: Ja mogu pogledom, a one ne mogu gole (VIDEO)

Opšti haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Devojko, što ne priznaš da si otkačila za Filipom i da ga muvaš stalno? - glasilo je pitanje.

- To nije tačno, a da jeste ja bih rekla. Slobodna sam i mogu da radim šta hoću. Imamo isti odnos od prvog dana. Mi se uvek šalimo i zezamo - rekla je Maja.

Nova drama Aneli i Anite: Žestoko zaratile zbog Anđela, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

- Ono noćas vaćaraenje, ljubljenje po vratu? - pitao je voditelj.

- Mi se tako šalimo. Ja njega gotivim, ne gledam ga na taj emotivni način. Ja kad sam slobodna mogu da radim šta hoću, ne zanimaju me veze. Ja sam rekla da ovde mogu da se družim i da radim šta hoću, a da imam nešto rekla bih. Ja njega najviše volim ovde. On je dobar čovek, ali ima manu da je svaštoj*bem. Ona ima najbolju dušu, top je frajer, ali je svaštoj*bem - govorila je Maja.

- Volim sa Majom da se prozivam, volim da diskutujem. Ona uvek misli da je najpametnija, mene to loži na zaj*banciju. Ovde da nema Maje ja bih se ovde smorio - rekao je Filip.

- Je l' sam ja kriva što sam u verbalnim diskusijama uvek gornja? Meni je to isto zanimljivo. Nisam ja kriva što mu najviše odgovoram. On se momak isprazni, a ja mu dođem za razgovor - govorila je Maja.

DA SAM MISLIO, SIGURNO SE NE BISMO KUCKALI: Nove prepiske Karića i Anite, evo na koji način je pokušavao da je osvoji (FOTO)

- Kao što je Anđelo juče rekao, znalo se da ću ja da uđem, trenutak kad je Filip rekao da čeka mene i da bi samo bio sa mnom u vezi - rekla je Anita.

- On je nama rekao da nikad ne bi bio sa tobom u vezi - umešao se Asmin.

- Nisam ja kriva što moja energija zrači i što ovde rasturi sve - rekla je Maja.

- Što nije rasturila Anđela i mene? Mene sad p*caš - dodala je Anita.

Pa ovo je hit! Desingerica ugledao tetovažu Filipa Cara, pa pao od smeha: Šta je ovo bajo, kupus na eks*rima?! (VIDEO)

- Ponižavaš druge devojke, a ista si kao one. Ja sam njemu to juče rekla i on to zna. Aniti je trebalo 24 sata da se ovde prospe, nema veze što su napolju imali nešto. Ne može da morališe jer je juče isto bio utorak, a on je bio mrtav pijan. Ako se neko zadovoljava kombinacijom to je okej, ali nemoj da morališeš drugima - govorila je Maja.

- Ja sam počela da pričam kad je Filip to izjavio i kad je mene hvalio pred njom ponašanje joj se promenilo. Maja voli zauzeto, trudi se da dokaže da je broj jedan - rekla je Anita.

Pao joj u očima: Aneli priznala koliko je razočarana u Luku! Imala je najgori dan, a pomoć joj je pružio samo Alibaba! (VIDEO)

- On nije zauzet - dodala je Maja.

- Nije Maja kriva, on nju progranja i dok si ti spavala bio je sa nama u Odabranima - govorio je Asmin.

- Nisam ja kriva što ja mogu pogledom, a one ne mogu gole - dodala je Maja.

Autor: A. Nikolić

