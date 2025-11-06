AKTUELNO

Veridba pred pucanjem?! Terza raskrinkao Teodorine MUTLJAVINE iza Bebičinih leđa, ona se pravi luda: Ispitivala me je... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", sledeće pitanje pročitao je Teodori Delić.

- Da li ti je žao Bebice imalo, tek te je verio, a ti dozvoljavaš da te povezuju sa Đukićem?! Ti si blam, lepo je rekla Aneli da te je Bebica oprao veridbom - glasilo je pitanje.

- Ne smatram da sam ja dozvolila to, ne znam čime sam to dozvolila tačno - rekla je Teodora.

- Ja sam rekao da je to katastrofa što je sebi to dozvolila. Dozvoljava sebi da radi stvari takve. Ja nisam video, ne znam šta radi, zanimaju me klipovi i šta je to radila. Mora da postoji, nešto će da bude, da, sačekaću da bude. Nije fer prema meni, sve što se dešavalo sinoć, ako je neko rekao da gledaš, ti treba da izbegavaš da ste u blizini - rekao je Bebica.

- Ja gledam Bebicu kao druga, gledam i Teodoru kao drugaricu, ja i da mi je sestra, ne bih je branio. Svi koji joj glumite prijatelje ste mi kao ku*ci. Ovaj momak je odlepio za njom i ona je odlepila za njim. Momak ti pu*i ku*ac, a ti ga ponižavaš iza leđa. Ona kada bi bila sigurna sto odsto u tebe (Đukić), ona bi raskinula za tri minuta - rekao je Asmin.

- Iskreno ne znam šta da kažem, možda ne bih ništa da kažem. Ispada uvek da sam ja kriv, možda je bolje da ne komentarišem - rekao je Terza.

- Danas je Dača rekao Terzi: "Molim te, da ne pričamo o ovoj temi", ja sam danas to čuo, rekao sam da ne treba da prećuti bilo ko - rekao je Janjuš.

- Pošto Bebicu znam toliko dugo, ja nikada ništa nisam lagao. Sinoć su se mnoge stvari desile, ja sam video, ja ne znam kako ne izađe nijedan klip. Igrao sam na podijumu, Filip je sve vreme bio napolju i Teodora me je pitala: "Gde je?", ja kažem: "Tu je ispred". Ja sam se svađao sa Filipom, okrenuo sam facu njegovu ka njoj, oni se smeju. Pitala me je: "Šta je sa Anitom", ja joj kažem: "Ne bi bio s njom u vezi, bio bi s tobom", to je ono što on meni priča - rekao je Terza.

- Da li si se pokajala što si se verila sa Bebicom - pitao je voditelj.

- Ne, ja se nisam pokajala, ja sam rekla "Da" jer ja ovog dečka volim i to je to - rekla je Teodora.

- Šta će veći dokaz od toga da su ona i Terza vodili verbalnu ili neverbalnu komunikaciju i da su se sve vreme razumeli?! Jer, da nisu pričali o Đukiću, ona bi rekla Terzi: "O čemu pričaš, ne razumem?" - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

