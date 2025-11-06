Nikad brutalniji okršaj Aneli i Alibabe: Izbacuju sav prljav veš, iz petnih žila urliču jedno na drugo! (VIDEO)

Haos u programu uživo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li se seća Aneli kad je u sedmoj sezoni pričala sa je imala video-poziv sa Asminom i da je sakrio sve stvari. Da li je to period kad te je primio da živiš gore, a on dole? To se ne računa kao brak, nego ti je bivđi muž pomogao u nevolji kad je izbila svađa kod tebe u kući? - glasilo je pitanje.

- Ne. To je kad se on dopisivao sa Stanijom, sakrio je sve Norine stvari, sve što se nalazilo po kući. Kad je leteo za Majami taj dan ja sam išla za Linc po stvari. On mi je rekao kad krene za Ameriku da dođem po stvari. Ja kad sam ušla u kuću stvari su bile u garaži da Stanija ne bi videla. Drugarica Elma je saznala šta se meni dešavalo i da nisam izašla iz sobe, pričala sam šta mi je napravio. Elma je poslala Staniji poruku na Instagram, profil mog TikTok profila, a on je tad već bio u Majamiju, napisala joj je da čovek ima ženu i dete. On je to slikao, poslao mi i napao me - govorila je Aneli.

- Zašto ti nagovara drugaricu da njoj šalje poruku? - pitao je Asmin.

- Jer sam ti ja bila ženu. On je mene zvao svako jutro kad je ona išla na jogu - rekla je Aneli.

- Nema nijedan poziv od 2023. godine, ona mi čak nije dala ni sa Norom da se čujem - dodao je Asmin.

- On je mene ostavio, otišao, a ja sam otišla po stvari. Ne prilazi mi više, hoću sve šansu da ti dam zbog nje, a ne zbog tebe - nastavila je ona.

- Ja sam njoj rekao da ide u Dubrovnik jer je leto i da ide sa detetom na more. Njoj je ostalo par stvari, ja sam Nori sve živo kupovao. Šta će meni dečiji bazen ispred kuće kad dete nije tu? - rekao je Asmin.

- Ti si sve sakrio. Da li se sećaš kad si dao Poršea za kametu i rekao mi da idemo u Dubai? Ja ne znam da li je on Staniju obmanuo ili je znala - dodala je Aneli.

- Ja sam bio u Majamiju, a ona je znala gde i kod koga idem. Ona je bila u izlasku, zvala me drogirana i rekla da će da j*be mater Staniji i meni. Stanija i ja kad smo bili na plaži stigla je poruka od te žene da imam ženu i dete. Ja sam njoj odmah poslao: "Odakle ti pravo da tvoja drugarica piše mojoj devojci?", ona se meni pravdala da nije stajala iza toga. Nikad u životu nijedna njena poruka nigde nije izašla jer ne postoji. Ja sam otišla kod Stanija kao slobodan momak, a ona je znala gde idem. Ima jedan poziv dok sam bio na plaži i tražila mi je novac. Ako je prevarena, što je tražila pare? Što se pravdala za drugaricu? Kako to radi prevarena žena? - govorio je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić