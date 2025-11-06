Izgoreli zbog pitanja: Sara i Luks odlučili da zapušte usta hejterima na prozivke zbog njihovih vrelih akcija! (VIDEO)

Šokiraju svojim ponašanjem!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Saleta Luksa.

- Da li stvarno misliš da popraviš Saru nabolje mi vidimo da je samo učiš da širi noge? - glasilo je pitanje.

- Pa šta da kažem? Imaju šta da gledaju na strimu. Više da su se pozabavili time videli bi da se promenila. Baš me briga šta misli tamo neki indijanac. Mi ovde provodimo najviše vremena zajedno, ne interesuje me nijedan gledalac na svetu, j*be mi se za ceo univerzum - govorio je Sale.

- Ja spavam sa svojim dečkom i ne vidim šta je tu loše? Ako je neko iskren to smo mi. Mi smo 24 sata zajedno, ne vidim šta je loše što sam u vezi i što spavam sa svojim dečkom - dodala

- Hipotetički kad bi imao ćerku Sarinih godina da li bi ti bilo drago da je kr*še matorac od 50 godina i da joj pravi dete? - glasilo je naredno pitanje za Saleta Luksa.

- Svi rade kako se osećaju i kako misle. Ja sam rekao da joj napravim dete, riknem, a ona nađe novog dečka. Bitno je da je nama dobro, a šta će da bude, budemo videli - rekao je Sale.

- Mi smo se spontano spojili, ne vidim šta je loše? Spontano smo se spojili, kliknuli smo i kad se gledala razlika u godinama? Mi da smo u inostranstvu niko ne bi gledao koliko ima godina. Neka je stariji to mi ne smeta, bitno je kakav je, a prema meni je najbolji. Možemo i za pet dana da pravimo decu - govorila je Sara.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić