NOĆ KOJA ĆE SE PAMTITI! Filip priznao da se muva sa Teodorom, Bebica IZGOREO! Aneli i Luka zaratili kao nikad do sada, ona priznala da je LAGALA DVE GODINE!

Bilo je veoma burno.

Tokom prethodne noći u "Eliti" se održala još jedna emisija "Pitanja gledalaca". Aneli Ahmić, Luka Vujović i Maja Marinković su bili prvi na redu za rešetanje. Luka je tvrdio da nema nikakve emocije prema Maji, ali Aneli mu nije verovala.

- On kad dobije pitanje za Maju diže se kao da je na sudu. Ne mogu nikog da sprečim da se neko nekome svidi, na njima je šta će tu da bude. Ne mogu nikome da skratim emociju i sviđanje. Na ovo pitanje treba Maja da odgovara. Ja jesam gledala, to sam zamerila, a na njima je da pokažu da li nešto postoji - pričala je Aneli.

Potom se otvorila tema Stafana Karića, njegovog muvanja sa Anitom Stanojlović, a pitanje za Aneli je bilo da li joj je ovo muvanje teško palo.

Janjuš je takođe bio uveren da je Aneli imala nešto sa Karićem.

Ove noći Aneli je prvi put priznala da je Asmin nije ostavio zbog Stanije, već da su raskinuli pre nego što je on upoznao Dobrojevićevu.

- Ostavljena. On je meni rekao da je našao devojku i da ide kod nje, a onda mi je rekao da ide poslovno, pa sam uhvatila da je zapratio Staniju. Svađali smo se mesec dana, ostavio me je u periodu kad je otišao u Majami i rekao mi je da uzmem svoje stvari - govorila je Aneli.

- Nisam je ostavio zbog Stanije, niti prevario sa Stanijom. Mi smo raskinuli pre nego što sam upoznao Staniju. Mi smo bili kao drugovi, bio sam tu za nju 24 sata, ali ona to nije razumela i shvatila - dodao je Asmin.

Za to vreme Miki Dudić se posvađao sa Urošem Stanićem.

Aneli je još jednom u toku noći ponovila da je ostavljena od strane Asmina, a ne prevarena.

Nesuglasice između Aneli i Luke su se produbile, a ona ga je isprozivala da je lažov.

Aneli je takođe zamerila Vujoviću što joj nije prišao kada je bila loše, već joj je utehu pružio Asmin.

Nakon ovoga, otvorena je pandorina kutija. Otrkilo se da je Vujović imao aferu sa udatom ženom.

Zatim je usledila rasprava Aneli i Anite oko Anđela.

Nakon ovoga pokrenula se tema Majinog i Filipovog flerta, a Marinkovićeva je imala urnebesne komentare koji su pogodili Anitu.

- Nisam ja kriva što moja energija zrači i što ovde rasturi sve - rekla je Maja.

Zatim je Milan Milošević pokrenuo temu Đukićevog flerta sa tek verenom Teodorom Delić.

- Ja sam rekao da je to katastrofa što je sebi to dozvolila. Dozvoljava sebi da radi stvari takve. Ja nisam video, ne znam šta radi, zanimaju me klipovi i šta je to radila. Mora da postoji, nešto će da bude, da, sačekaću da bude. Nije fer prema meni, sve što se dešavalo sinoć, ako je neko rekao da gledaš, ti treba da izbegavaš da ste u blizini - rekao je Bebica.

- Ja gledam Bebicu kao druga, gledam i Teodoru kao drugaricu, ja i da mi je sestra, ne bih je branio. Svi koji joj glumite prijatelje ste mi kao ku*ci. Ovaj momak je odlepio za njom i ona je odlepila za njim. Momak ti pu*i ku*ac, a ti ga ponižavaš iza leđa. Ona kada bi bila sigurna sto odsto u tebe (Đukić), ona bi raskinula za tri minuta - rekao je Asmin.

Filip je nakon toga priznao da flertuje sa Teodorom a ona ništa nije demantovala.

- Da, gledamo se. Nikad joj nisam prišao. Gledamo se, smejemo se... - govorio je Filip.

Đukić je nakon toga priznao da ga ne interesuju ni Maja ni Anita, već Teodora.

Aneli i Asmin su imali još jednu turu rasprave i to oko ćerke, zajedničkih stvari i Stanije.

Bebica je bio vidno tužan i iznerviran zbog Teodorinog ponašanja prema Đukiću.

- Ma to mene ne intresuje, prošle godine je bilo vređanje i to je to. Ja sam bio s Teodorom dok me nije podržavala, meni je bio najbitniji njen odnos s njenom mamom. Rekla je da Terza sve laže, pa posle toga kaže da je deo istina. Ja osećam da laže! Đukić ustane i kaže da gleda u njega, ona sedi i ćuti. Ne bi ćutala da to nije tako - rekao je Bebica.

Anita se rasula u komade zbog Filipa, te je plakala u prostoriji za pušenje.

Autor: R.L.