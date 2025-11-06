ANELI SE RASULA U KOMADE! Plače kao kiša zbog Luke: On je mojoj ćerkici posvetio pažnju, to ne mogu zaboraviti! (VIDEO)

Sve joj se pomešalo.

Aneli Ahmić je danas došla u Rajski vrt da razgovara sa Drvetom mudrosti. Ona je otkrila da joj je sada mnogo bolje.

- Ide na bolje, razmišljam gde sam grešila, ali bolje se osećam - rekla je ona i dodala:

- Poremeti me taj odnos sa Asminom, ulazimo u svađe jer on hoće nekome da dokaže da to nije bilo tako. Ne znam više šta da radim, da li da mu dam šansu da pričamo. On meni konstatno prilazi. Govorim mu nemoj da mi prilaziš, ostavi me na miru, daću ti dete, videćeš Noru, ispuniću mu tu želju, samo me pusti na miru. Stvarno preteruje. Kad bude Norin rođendan daću mu da je vidi. Priznaj da si nešto pogrešio i to je to. Priznaću i ja neke stvari koje on priča. Ja ne znam na koji način više sa njim da pričam, jako je lukav, namazan, sve radi taktički - istakla je Aneli.

- A kakve su tvoje emocije prema Luki - upitalo je Drvo.

- Moje emocije su jake i volim ga. Ali nisam sigurna u neke stvari sto posto, imali smo mnogo problema, dosta stvari je upleteno spolja, šta sam gledala i videla. Jednostavno ne verujem mu sto posto. Moje poverenje je poljuljano. On meni priča kad legnemo u krevet, priča o toj kući, o porodici, sve najlepše, ja tad njemu sve verujem. Ne možeš lagati a reći da želiš s nekim dete. Dajem ti primer, sad ovo što je Anita rekla da ju je zapratio, koja je svrha da gledaš gde je bivša devojka, da je on zaprati na žurci. S tim što ju je otrpatio, ali joj i dalje gledao storije dok nije ušao. Postoje još neke stvari, nepoverenje, traži mi telefon, kaže da mi se uzme telefon ako nešto napravim - istakla je Ahmićeva i dodala:

- Svađali smo se u Sarajevu, a on je brže bolje zvao neke žene i rekao da smo se svađali. Ja njega volim, ali ne znam šta više da radim. Došla sam u situaciju kada počinjem da prvim zid. Sinoć sam zagrlila, danas sam prišla da razgovaramo. Kad dobije pitanje za Maju drži lice da se ne nasmeje. Davao je paštete a znao je da mi je Maja najveći neprijatelj, pritom sam mu rekla da će se kačiti na njega jer je moj verenik. Svi znamo kakva je Maja, ona trči da nekome otme muškarca, ona nije krivac nego oni koji to dopuste. Ja vidim kad me nešto zanima vidim trepavicu kroz naočare. Od njega je teško dobiti iskrenost. Ja njega volim kao muškarca koji je upoznao moju ćerku, koji je njoj posvetio pažnju i to ne mogu zaboraviti, a znam da je pogrešio prvog dana - rekla je Aneli i zaplakala.

- Ne znam šta da radim, da li da stavim zid - rekla je ona kroz suze.

Autor: R.L.