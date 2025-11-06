AKTUELNO

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO! Isplivale prepiske koje jasno pokazuju da je Asmin ostavio Aneli mnogo pre nego što je upoznao Staniju: NEMA VIŠE LAŽI! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instargam.com/Privatna arhiva ||

Dobrojevićeva je sve vreme bila u pravu!

Tokom protekle noći Aneli Ahmić je prvi put priznala da ju je Asmin Durdžić zapravo ostavio, a ne prevario sa Stanijom Dobrojević.

Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs

Sada su isplivale i prepiske u kojima se jasno vidi da je Asmin još iz 2022. godine ostavio Aneli, ali ga ona nije ostavljala na miru.

Osim toga ona mu je tražila i novac, a Asmin je odmah pristao da joj da.

- Iznajmila sam stan, useliću se za 25 dana, treba mi unapred para ako možeš da mi pošalješ još dve hiljade evra i nisi mi dužan slati naredna tri meseca - pisalo je u njenim porukama.

Asmin joj je još u junu 2022. godine stavio do znanja da ne želi više ništa sa njom i da ga zaboravi.

Foto: Pink.rs

- Ne želim više da budem sa tobom, ne želim da te vređam, ne želim da patiš, ne želim da me voliš, da misliš na mene, ne želim da imaš osećaj da sam ti čovek, ne želim ništa sa tobom, ne želim da te gledam. Želim da me zavboraviš, da me prestaneš voleti, da prestaneš da misliš na mene, želim da me izbrišeš iz svog života - piše u poruci koju je Asmin uputio Aneli.

Sada je sasvim jasno da je Stanija pričala istinu i da je Aneli izmislila da ju je Asmin ostavio zbog Dobrojevićeve.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO! Isplivale fotografije koje pokazuju da je Aneli ostavila stan u kojem je živela sa Asminom u užasnom stanju, Durdžić govorio istin

Domaći

NERIO TUŽIO SITU ZBOG PRETNJI: Dokaz crno na belo! Aneli ponovo demantovana, ovo je istina (FOTO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Aneli i Sita tvrdile kako Asmin i njegova porodica nisu slali novac, a ove uplatnice pokazuju suprotno! (FOTO)

Domaći

Dokaz crno na belo: Isplivale prepiske koje demantuju Janjuševe izjave i potvrđuju Aneline navode, evo kakve poruke joj je slao (FOTO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO! Sanja Grujić uhvaćena u laži, evo šta je slala Eni na Instagramu, procurila njihova prepiska (FOTO)

Domaći

PREPISKE, CRNO NA BELO! Pogledajte kako je Karić muvao Anitu, Matorinu bivšu ženu: Đipao im na venčanju, trebalo da im KUMUJE, pa navalio na bivšu žen