DOKAZ CRNO NA BELO! Isplivale prepiske koje jasno pokazuju da je Asmin ostavio Aneli mnogo pre nego što je upoznao Staniju: NEMA VIŠE LAŽI! (FOTO)

Dobrojevićeva je sve vreme bila u pravu!

Tokom protekle noći Aneli Ahmić je prvi put priznala da ju je Asmin Durdžić zapravo ostavio, a ne prevario sa Stanijom Dobrojević.

Sada su isplivale i prepiske u kojima se jasno vidi da je Asmin još iz 2022. godine ostavio Aneli, ali ga ona nije ostavljala na miru.

Osim toga ona mu je tražila i novac, a Asmin je odmah pristao da joj da.

- Iznajmila sam stan, useliću se za 25 dana, treba mi unapred para ako možeš da mi pošalješ još dve hiljade evra i nisi mi dužan slati naredna tri meseca - pisalo je u njenim porukama.

Asmin joj je još u junu 2022. godine stavio do znanja da ne želi više ništa sa njom i da ga zaboravi.

- Ne želim više da budem sa tobom, ne želim da te vređam, ne želim da patiš, ne želim da me voliš, da misliš na mene, ne želim da imaš osećaj da sam ti čovek, ne želim ništa sa tobom, ne želim da te gledam. Želim da me zavboraviš, da me prestaneš voleti, da prestaneš da misliš na mene, želim da me izbrišeš iz svog života - piše u poruci koju je Asmin uputio Aneli.

Sada je sasvim jasno da je Stanija pričala istinu i da je Aneli izmislila da ju je Asmin ostavio zbog Dobrojevićeve.

Autor: R.L.