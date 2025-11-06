BUKTI RAT! Bebica sve bliži zaključku da Teodora prikriva simpatije prema Đukiću! Svađom zatresli zidove Bele kuće! (VIDEO)

Haos!
Nenad Macanović Bebica već uveliko sumnja da Teodora Delić pokazuje interesovanje za Filipa Đukića, što je rezultiralo raspravom.
- Gde ti je dokaz da nisi pričala sa Terzom o Filipu? - upitao je Bebica.
- Ja nisam pričala - kazala je Teodora.
- Ti sama sebe kanališ. Ne mogu više to da slušam. Mozak mi se spaljen - rekao je Bebica.
- To su sve gluposti - kazala je Teodora.
- Neću više ni da slušam, neće me zanimati. Što da me više zanima šta radiš, kad nisi sa mnom - istakao je Bebica.
- Rekao si da ćeš me voleti do kraja života, a sad govoriš da te neće zanimati - kazala je Teodora.
- Da voleću te, ali nećemo biti zajedno. Terza te kanali, a ti samo ćutiš na to - rekao je Bebica.
Autor: S.Z.