GURAJU PROBLEME POD TEPIH: Janjuš tvrdi da Aneli i Luka stvaraju sliku PRIVIDNE sreće, Dača kao nikad do sad opleo po njima: OČIMA NE MOGU DA SE GLEDAJU! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović postavila je

- Kako vidiš situaciju oko Aneli i kako misliš da se ona nosi sa time? - glasilo je pitanje.

- Kao što sam rekao, ona je sa mnogim ljudima u sukobu, nema slobodu da bude vesela. Pored toga, ja je razumem u jednu ruku zbog toga, a sad druge strane, trebalo je da shvati da niko ne sme na nju da utiče, mislim na njeno ponašanje. Ona se odmah okrene meni, odbrusi nešto, ne zna to da promeni to kod sebe - kazao je Luka.

- Je l' prihvataš istinski njenu eksplozivnost? - upitala je voditeljka.

-Da, naravno, ali se nekad desi neka naša rasprava - kazao je Luka.

- Sasvim je sigurno da Aneli treba da reši sve sa Asminom, Nerio joj više nije problem, sa mnom se ne raspravlja, a najveće rasprave ima sa Lukom. Guraju svoje probleme pod tepih - kazao je Janjuš.

- Mislim da se gledaoci sprdaju sa Lukom i ovim pitanjima. Šta Aneli ima da bude teško, da ja pitam? Luka je ovde posprdao sam sebe, stalno neka opravdanja nalazi za nju. Da je juče dobio ovo pitanje, drao bi se, govorio bi da treba da je bude sramota jer se očijuka sa drugim muškarcima. Ne mogu očima da se gledaju - istakao je Dača.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.