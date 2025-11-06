SA STEFANOM NEĆU IMATI KONTAKT AKO JE... Matora najavila prekid prijateljstva sa Karićem, neće mu biti dobro nakon ovih reči (VIDEO)

Preko izdaje neće moći da mu pređe!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje za Filipa Đukića.

Da li ste posle noćas zvanično u vezi?

- Ne, niti imamo kontakt od danas. Ja sam je pitao, a ona nije htela da priča. Ona je prekinula kontakt, ćao, zdravo. Pali! - rekao je Filip.

- Neću da pričam. Izmarširao me i lakše je da prekinem ja u svojoj glavi. Nisam došla da se ponižavam ovde. Kad sam prebolela Anđela, svoju najveću ljubav, meni je ovo smešno - rekla je Anita.

- Neću davati oružje u ruke ljudima - rekla je Matora.

Matora, kako komentarišeš brata, druga i Stefana što je jurio Anitu?

- On je neko ko mi je bio podrška. Ne verujem da su Osman i Kristina to znali. Stefana samo videli jednom u kući, ali to ne menja činjenicu da je on moj drugar. Ja sam se u životu jednom tako opekla. To je neprihvatljivo da neko bude sa osobom koju si nekad voleo. Je l' treba da sutra dođemo Dragana i ja, a da tu budu Stefan i moja bivša žena. Ako je istina i ako postoje dokazi... Ja sam nju u jednom trenutku života volela. Ne verujem da je luda da kaže, a nema dokaze - rekla je Matora.

- Filip i ja nikad nismo bili prijatelji, nismo išli po kućama. Filip i ja se poznajemo devet godina - rekao je Anđelo.

- Sa Stefanom nikad neću imati kontakt ako je pisao Aniti - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić