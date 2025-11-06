LUKA SVEDOČIO ZA NOVAC DA SE NJEGOVOJ BIVŠOJ ODUZMU DECA!? Žana Omnia iznela detalje njegove PREVARE, u sve umešan i Baja

Istina polako izlazi na površinu!

Učesnik Elite 9, Luka Vujović, ponovo je u centru skandala koji je uzdrmao javnost. U Belu kuću je stigla informacija da je Luka bio u vezi sa udatom ženom, Tanjom, a potom se zbližio sa njenim suprugom Davidom, s kojim je svedočio protiv nje da izgubi decu na sudu u borbi za starateljstvo.

Žana Omnia oglasila se za Pink.rs i otkrila da je David Luki dao pozamašan iznos kako bi ga podržao u sporu s bivšom ženom Tanjom, sve kako bi izbegao milionsku brakorazvodnu isplatu. Luka je kasnije navodno povukao izjavu, tvrdeći da mu je prećeno, ali David to nije prihvatio i smatra da je prevaren. U sve se umešala i Lukina porodica, što dodatno produbljuje skandal.

- Dobila sam informacije od jednog prijatelja iz Nemačke koji je blizak Davidu, koji je inače bivši Tanjin muž, kojoj je Luka napravio problem oko starateljstva jer je uzeo veliki novac od Davida da da lažnu izjavu kako bi Tanju diskreditovao i sprečio da dobije u bračnoj deobi svoj deo koji joj po zakonu pripada. Tom izjavom joj je i ugrozio starateljstvo nad decom, jer David sada na osnovu nje i preko svojih advokata pokušava da joj oduzme decu. Luka je u međuvremenu promenio izjavu, a obrazložio je Davidu kako mu je prećeno otmicom deteta ako istu izjavu ne promeni, što naravno David ne veruje i smatra da je prevaren. David sada s pravom očekuje da mu Luka vrati novac - otkrila je Žana, pa dodala:

- Druga jako bitna stvar koju sam dobila od istog druga je da je Lukina majka zvala Davidovu majku kako bi ih umirila da ne prijave Luku za prevaru, jer se radi o većem iznosu, a David mu je dao para koliko mu je Luka tražio jer mu je to bilo jeftinije nego da isplati Tanji milionski iznos. Ujedno joj je rekla da je morao odmah da uđe u rijaliti kako bi se sakrio od mogućih problema, pošto je saznao da mu je otac Bajo napravio ogroman problem sa nekim jako bliskim, pošto je radio neke prljave poslove u Švajcarskoj, pozivajući se da to radi za tog, a koji inače nema veze sa tim poslom. Zato moli Davidovu majku za razumevanje da ga ne prijave jer bi mogao da dobije kao povratnik veliku robiju. Očigledno je Vujovićima kriminal i prevara u genima - ispričala je, pa se odvrnula na Lukin odnos sa Aneli:

- Luka je glumio tatu Tanjinoj deci da bi je osvojio, jer osim lažnih obećanja nije ni imao šta drugo da ponudi. Po tom istom receptu je sada prevario Aneli, glumeći tatu Nori. Ujedno je time prevario i gledaoce kako bi ih vaćario za pare i poklone, tako da Luka nije ušao da brani njegovu i Anelinu ljubav i njenu porodicu. Aneli treba da se zapita šta može da očekuje drugo od Luke osim da bude izigrana i namagarčena kao i Tanja, mada sam pre mišljenja da je Aneli svesna svega toga i da i ona, kao i on, glumi ljubav i žrtvu, sve u nameri da prevare fanove zarad finansijskih uplata, para i poklona - zaključila je Žana.

Autor: A.Anđić