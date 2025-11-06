ON JE NJEN POTRČKO: Milica uverena da je raskid veridbe Teodore i Bebice očekivan, tvrdi da s njene strane nikad ljubav nije postojala: ON JE OPSEDNUT NJENOM POJAVOM, A... (VIDEO)

Dala svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Stefana Miloševića Pande i Jovana Ilića - Joce novinara bili su bivša učesnica ''Elite'', Milica Dugalić i astrološkinja Jovana Milekić.

Na samom početku emisije, Milica Dugalić je prokomentarisala raskid veridbe Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

Milice, kako gledate na odnos Bebice i Teodore?

- Ja vam kažem, za mene je njihov odnos igra čista. Oni koji žive dve godine. On je praštao sva njena šaranja, a ona je njemu praštala sve uvrede na račun svih godina. Teodora je veoma lepa devojka, a on je uvek patio za tim da ima takvu devojku pored sebe. On ulaže i materijalno i emotivno u nju, samo da bi je zadržao za sebe, to je istina.

Zbog čega je Bebica ostao uz Teodoru i verio je, ako je već uvideo da ona flertuje sa Filipom?

- Bebica je svestan toga da može da ima bilo koga pored sebe, želeo je da je veridnom zadrži. To je jednostrana emotivna veza, u kojoj voli samo ona, da se razumemo. Ja nikada nisam Teodori verovala. Ona može da bira s kim će biti, a izabrala je Bebicu. Kako je takva žena izabrala Bebicu?! Izabrala je njega je njega jer joj pere već, pere, pegla, a ona sebi može da se posveti. On je njen potrčko, iza toga stojim. On je opednut Teodorinom pojavom, a ona ga ne ferma ni pet posto. On je za nju jedno telo, koje smatra potrčkom i koje joj daje određenu dozu sigurnosti.

Autor: S.Z.