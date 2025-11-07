SMATRALA SAM DA JE U SREĆNOJ VEZI! Poršelina brutalno demolirala Enu Čolić, pa progovorila o aferi sa Breskvičinim bratom: Sad je sve jasno! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para, Stefana Miloševića Pande i Jovana Ilića - Joce novinara bila je i Slađa Poršelina koja se uključila putem video-poziva u emisiju.

Slađa je ovom prilikom progovorila o sukobu sa Enom Čolić koji je nastao nakon njene rođendanske proslave na kojoj se pojavio Enin bivši partner, Mateja, inače Breskvičin brat.

- Iz medija sam saznala da me Ena otpratila. Ja sam smatrala da je ona u srećnoj vezi sa Pejom i da više nije ljubomorna na devojke koje su sa Matejom u vezi. Mi nismo zajedno ali smo u ozbiljnoj fazi muvanja. Čim je došao na moj rođendan verovatno je hteo nešto ozbiljnije. Ja njega nisam doživljavala ozbiljno jer ima 19 godina - ispričala je Slađa, pa otkrila da li je došlo do intimnih odnosa:

- Nije došlo do se*sualnog čina. Ne znači da nećemo, dečko je presladak. Ide njemu rođendan, ja sam pozvana i verovatno ću iskorisiti to. Ako budem u Srbiji ja dolazim na njegov rođendan. Ne mogu da je skinem sa vrata. Bukvalno sam najjača riba i provlačim se kroz svetsko tržište. Nije bilo potrebe za provokacijom jer se nas dve posle Elite čujemo i trebale smo da se vidimo na Zlatiboru. Pozvala sam je kao drugaricu i smatrala sam da nema nikakvu emociju prema Mateji. Malo sam se naljutila na njega. Breskvičnin brat je meni rekao da oni nisu bili u vezi nego u kombinaciji i da su se samo je*avali. Od kad se pojavila naša slika devojka je počela da me mrzi. Ona njenom bratu nije bila veza. Dolazila je na aftere da je iz*ebu i šutnu. Ona je u vezi sa Pejom i nije srećna. Čula sam da su imali par ozbiljnih svađa. Jedna fejk ogromna veza. Propala rijaliti priča za njih dvoje. Čula sam da kaže da se kačim na nju, pa Slađa je svetska starleta. Slađa je postojala i pre nje tri godine - rekla je Slađa, pa se osvrnula na Anitu i Filipa:

Meni je Filip na Zlatiboru rekao za Anitu da je samo k*es šema: "Služila mi je za to kad sam pijan da je iz*ebem". Kad sam ja to rekla javno mene su napali. Ispalo je da je Slađa bila u pravu jer je on njoj to u facu rekao. Anita je izgubljen slučaj. Ona je blam, posle je dan spavala sa Filipom iako je rekla da nije utorak devojka, a ne zna gde je levo bez Anđela Rankovića. Filip izgleda kao avion. Između nas nije ništa bilo, ali biće sigurno - zaključila je.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić