DOKAZ CRNO NA BELO! Žana javno objavila Lukine izjave u kojim PRIZNAJE da je uzeo novac da LAŽNO SVEDOČI na sudu (FOTO)

Istina polako izlazi na površinu!

Učesnik Elite 9, Luka Vujović, ponovo je u centru skandala koji je uzdrmao javnost. U Belu kuću je stigla informacija da je Luka bio u vezi sa udatom ženom, Tanjom, a potom se zbližio sa njenim suprugom Davidom, s kojim je svedočio protiv nje da izgubi decu na sudu u borbi za starateljstvo.

Bivša učesnica, Žana Omnia objavila je na svom Instagram profilu izjave Luke Vujovića sa suđenja o kom smo ranije pisali.

Luksemburg 21, Beograd, sa trenutnim boravištem na adresi: Novo naselje bb, Šimanovci – opština Pećinci, izjavljujem sledeće: Poznajem Tatjanu Rojban preko 10–15 godina, a stupili smo u kontakt posle dužeg perioda opet u februaru – martu 2023. god., ja sam nju prvi kontaktirao. Bili smo u vezi i vezu računam da smo započeli od oktobra 2023. godine, jer smo se do tada videli samo jednom, i to u maju 2023. godine u Švajcarskoj. Tatjana i ja više nismo zajedno, jer je u avgustu 2024. godine došlo do prekida, tada me je kontaktirao Luka Ćurčić sa Davidom Rojbanom i rekao da je on (David) sve do oktobra 2023. godine bio sa Tatjanom i tako to leto išao na more, poslao mi je sve dokaze i meni je jasno bilo da sam sa ženom koja je tada još bila u braku i u vezi sa Tatjanom. Znao sam da je Tatjana u braku, ali mi je rekla da oni od kraja 2022. godine već nemaju bračne odnose i da čekaju trenutak za razvod. Na vezi naše smo priče o našoj zajedničkoj budućnosti i naravno da smo imali obostranu želju da jednog dana, ako sve bude kako treba, krenemo zajednički život. Tatjani jesam kupio prsten i jesam je zaprosio, ali je to više bila šala i običan poklon, jer, kao što sam rekao, znao sam da je i dalje u braku. Tatjana je dolazila sa Lukom Ćurčićem za vreme školskog raspusta kod mene, sa nama je bio i moj sin, koji je sličnih godina kao Luka. S obzirom da poznajem svo troje njihove dece, kao i Davida i Tatjanu, ja sam siguran da je David dobar otac, kao i Tatjana dobra majka. Ne bih voleo da moja izjava utiče na starateljstvo, jer je jedini njihov problem međusobna komunikacija. Ovu izjavu dajem isključivo u svrhu sudskog postupka koji se vodi između Tatjane Rojban i Davida Rojbana pred Prvostepenim sudom Lamperthajm SR Nemačka odeljenje Porodičnog suda, postupak pod registarskim brojem 60/21360/Fam i u druge se svrhe ova izjava ne može koristiti. U Šimanovcima, dana 16.01.2025. godine DAVALAC IZJAVE LAZAR (LUKA) VUJOVIĆ

- Toliko o tome koliko luka priča istinu u Eliti -napisala je Žana, a onda dodala i sledeću šok objavu:

Ja, Lazar Vujović, rođen 28.06.1989. godine, iz Beograda, ovim putem izjavljujem sledeće: Pre ulaska u rijaliti program “Zadruga” dogovorio sam se sa Davidom Rojban da sam spreman da dam izjavu protiv Tatjane Rojban, iako tvrdnje koje sam naveo nisu bile istinite. Tu izjavu sam dao iz razloga, jer sam bio povređen njenim odbijanjem i želeo sam da joj se osvetim i da je diskreditujem. Zbog osećanja grize savesti, želim da iznesem istinu i jasno naglasim da moja prethodna izjava nije bila istinita. Shvatio sam da svojim postupkom nanosim štetu njoj i njenoj deci. Zbog toga povlačim svoj raniji iskaz u celosti i potvrđujem da između mene i Tatjane Rojban nikada nije postojala nikakva intimna veza niti odnos na način na koji je ranijom izjavom predstavljeno. Ovu izjavu dajem iz ličnog uverenja i zbog osećaja savesti, želeći da se ispravi nepravda koju sam naneo. U Beogradu, 21. avgusta 2025. godine Vujović Lazar

- Toliko o Luki, lažnom moralisti. Evo ovde Luka priznaje da je uzeo pare od Davida, Tanjinog muža da svedoči lažno protiv žene zbog njegove lažne izjave mogu da oduzmu troje dece -napisala je Žana.

Autor: M. V.