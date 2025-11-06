ASMIN IMA SINA KOG NIKAD NIJE VIDEO!? Aneli pala roletna, pa iznela sve detalje: Rekao mi je da je udomljen (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Ne opravdava njega što to nakon ti godine govori. Pobednik je onaj koji odustane, a ne pobednik ako prizna druga strana. Asminova je greška što se nije bazirao na to da demantuje to što je Aneli govorila u sedmici - rekao je Luka.

- Asmin ima sina kog nikad nije video - rekla je Aneli.

- Šta je njega sprečilo da vidi dete, pa ima njegovo prezime, državljanin je odakle je on. On nije preduzeo da vidi dete - rekao je Luka.

- Moraju oboje da se usaglase da bi se to desilo. Ja sam na strani samo da reše oko deteta - rekao je Janjuš.

- Gde ti je Samuel? - skočila je Aneli.

- Nađi ga - rekao je Asmin.

- Imaš li ti u glavi da sutra može nešto da ti se vrati? Budaletino odvratna. Gde ti je sin kog si priznao? - ponavljala je Aneli.

- Ne sećam se! Poligraf! - rekao je Asmin.

- Zna da ima dete. Napravio ga je sa 18 godina. Meni Mustafa piše na fejsu: "Je l' ti rekao Asmin da Nora ima brata?". Ja sam njemu stalno govorila da pronađe to dete. On je meni pričao da je dete sa majkom, pa da je neki čovek sa Kosova bio sa njom. Kad idemo Nori da kupimo garderobu on mi kaže da se brine da li Samuel ima garderobu. Poslao mi je poruku da ga je pronašao, a onda se opet ugasio. Ne živi on daleko od Linca. Govorio je da igra fudbal. Posle je promenio priču da nije sa majkom nego da je mali udomljen. Sve je on meni ovo pričao. Dopisuje se sa mamom, a mama šalje sliku Samuela i govori kako Nora i on liče - rekla je Aneli.

- Ko bi joj šta verovao posle svega?! Ovo što Luka priča mi je potpuna nebuloza - rekla je Kačavenda.

- Znači i Janjuš priča nebuloze, pošto sam isto rekao - rekao je Luka.

- Ne, lupaš kao otvoren prozor. Sam si rekao da kada bi bio na Anelinom mestu, ti mu ne bi dao da viđa dete. Kažu da postoje razni očevi i razni roditelji, to nije tema. Ja ne mislim da on nije hteo da viđa dete nijednog trenutka. Janjuš je rekao da ima pravo da se brani - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić