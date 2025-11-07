ENA I MILENA SU OD VEČERAS JETRVE: Janjuš ubeđen da Miki nije imun na Kačavendu! Prijateljstvo Dudića i Zorice na tankom ledu (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde se Miki Dudić pravda Zorici Marković da nije dupljak.

- Ona je rekla da sam se po*išao po sebi, misli da sam trebao da nastavim ratove, ali ja nisam za to. Ona je bila jako povređena od Milene. Ja sam pristrasan Zorici. Ne mogu da porušim ono što je godinama građeno. Ja kao muškarac mogu da prokomentarišem ženu koja se dobro drži za svoje godine. To je konstatacija. Ja sam emotivno zauzet osobi koja je napolju - rekao je Miki.

- Odlepio je za Milenom - rekao je Janjuš.

- Nazainteresovan sam. Imam napolju drugu ljubav koja mi se dogodila i ne želim da je izgubim. Ja volim dominantne žene tako - rekao je Miki.

- On ide linijom manjeg otpora i to je problem. Šta bi ti rekao da ja idem i plešem sa Bebicom? - pitala je Zorica.

- Nisi dužna da vodiš moje ratove. Ne bi mi bilo prijatno, ali to je tvoj izbor -rekao je Miki.

- Imaš pravo, ali ja to tebi ne bih nikad uradila - rekla je Zorica.

- Ja tebi nisam prebacio sa Anđelom kad je bilo. To niko ne ceni - rekao je Miki.

- Počeo si da igraš rijaliti, ali bez mene - rekla je Zorica.

- Ja sam uvrena da Miki nije imao ništa protiv mene - rekla je Milena.

- Zorici nemam potrebe da se izvinjavam, Mileni sam se izvinio - ubacio se Miki.

- Zorica mu se našla u početku, ali se on bespotrebno umešao u svađu sa Anđelom... Ja ne osećam negativan vajb da bih se ja sa njim svađala. Mislim da je energija između nas super - rekla je Milena.

- Ena i Milena su od večeras jetrve - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić