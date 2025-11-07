SADA IDEM DALJE! Nakon što se saznalo da je Aneli lagala godinama, OGLASILA SE STANIJA! Dobrojevićeva STAVILA TAČKU na priču da je Asmin varao Ahmićku sa njom!

Napokon je sve jasno!

Juče je u "Eliti" otkriveno da je Aneli Ahmić montirala poruke kako bi prikazala da je duže bila sa Asminom Durdžićem u emotivnom odnosu.

Ipak, ona je u jednom trenutku ipak priznala da je njena priča bila lažna i da je Asmin bio slobodan kada je upoznao Staniju Dobrojević. Iako je dve godine govorila kako je prevarena, te da ju je Durdžić zamenio sa Stanijom, sada je ipak izašlo na videlo da to nije istina.

Tip povodom se za naš portal oglasila Stanija

- Drago mi je da je nakon tri godine istina napokon izašla na videlo – da njen "muž" nije bio neveran sa mnom, već da je zapravo ona bila ostavljena i pre nego je on došao u Majami. Meni to danas više ništa ne znači, osim što je važno shvatiti da je on lagao o njenom postojanju. Dakle, nije stvar ni u prevari ni u ostavljanju, već u tome da je cela priča od početka bila zasnovana na laži. Istina je sada tu i ja idem dalje - rekla nam je Stanija.

Autor: R.L.