UMRO OTAC BIVŠE ZADRUGARKE: Zbog smrtnog slučaja se oglasila i otkazala sve nastupe

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Di-džej Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, oglasila se tužnim vestima.

Di-džej Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks, oglasila se na svom Instagram profilu i otkrila da je za nju danas najtužniji dan.

Naime, Aleks je tokom noći izgubila oca, a emotivne poruke koje je napisala na Instagramu rastužile su mnoge.

Foto: Instagram.com

- Mc Alex je umro otac, nastupi se otkaszuju do daljnjeg. Javiće se pojedinačno svima kada bude u stanju. Molimo vas da razumete -glasilo je saopštenje koje je Aleks objavila, a u sledećim objavala se oprostila od oca.

Foto: Instagram.com

Aleks je podelila porodičnu fotografiju na kojoj se nalčazi i otac i kratko napisala:

- Tajo moj, oprosti mi, putuj sa anđelima -napisala je Aleks.

Autor: M. V.

