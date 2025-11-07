PRVO OGLAŠAVANJE DAVIDA kog je žena varala sa Lukom! Otkrio da li je Vujović za novac svedočio na sudu u njegovu korist i do detalja rakrinkao njihov odnos: SPAVALA JE SA OBOJICOM U ISTOM DANU...

Učesnik Elite 9, Luka Vujović, ponovo je u centru skandala koji je uzdrmao javnost. U Belu kuću je stigla informacija da je Luka bio u vezi sa udatom ženom, Tanjom, a potom se zbližio sa njenim suprugom Davidom, s kojim je svedočio protiv nje da izgubi decu na sudu u borbi za starateljstvo.

David Rojban, bivši muž Tanje koja ga je varala sa Lukom Vujovićem sada se oglasio povodom skandala koji je potresao medije. U ekskluzivnoj izjavi, Rojban je demantovao sve optužbe koje su se pojavile u Eliti, nazvavši ih „čistom laži“. On tvrdi da je stekao svoj imetak isključivo vlastitim radom i naporima, te da nikada nije pomogao Luki finansijski, do detalja je raskrinkao odnos sa suprugom Tanjom koja ja paralelno imala romansu sa Lukom, dok je Vujović sve vreme verovao da je oba razvedena - njegovu izjavu vam prenosimo u celosti.

Šalju mi ljudi Žanine objave, ali to sada nije bitno. Bitno je da je sve što se iznosi čista laž. Ja sam krvavo stekao svoj imetak i nikada nikome ne bih dao ni evro od njega. Neću dati ni mojoj bivšoj ženi, jer jedino što je donela u moju kuću jeste njen sin, Luka i gomila laži. Žao mi je što će moja deca sve ovo jednog dana gledati i čitati o svojoj majci i spuštati glavu od sramote. Laž je da sam dete maltretirao. Dete sam hranio i školovao. Dete je od glave do pete bilo obučeno u najbolju garderobu, išlo na putovanja i uživalo u svemu što mu sigurno nije priuštila majka, koja nema dan radnog staza. Dok je ona išla po Švajcarskoj i viđala se sa Lukom, ja sam joj čuvao sina, kao i naše dvoje dece. To što oni pišu moraju i da nečim dokumentuju. Ja imam slike, govorne poruke i snimke moje bivše supruge koja me varala sa Lukom – sa sve datumima, crno na belo – koje ću obelodaniti i javno objaviti odmah po završetku suđenja. Luku je slagala da smo razvedeni. Ja sam mu lično dokazao da je varala i mene i njega. Spavala je sa obojicom u istom danu. Luka je samo rekao istinu, ali je kasnije povukao iskaz jer mu je plasirana laž da ja, na osnovu njegove izjave, želim da joj oduzmem decu. Razumem ga i ne krivim. Međutim, u Nemačkoj se priznaju samo dokazi, a ja ih imam. Tatjani je smanjeno starateljstvo nad decom isključivo zbog mišljenja psihologa, koji su šest meseci radili svoj posao i posmatrali oba roditelja. Zamolio bih da se moje ime više ne provlači po medijima. U suprotnom, i vama, kao i sudu, priložiću neoborive dokaze da mi je Tanja bila neverna. Istina je da je Luka bio u Mladenovcu, ne da bi nadgledao moju kuću, već ga je Tanja poslala da priča sa mnom. Došao je nju da zaštiti, jer je mislio da sam ja nasilnik. Ja sam tada bio na Zlatiboru sa decom i tamo smo se videli. Dečko je došao i razgovarali smo. Tada mu nisam rekao sve o Tanji, već sam mu rekao da se raspita i bude pametan kad već ja to nisam bio. Detaljnije sam mu rekao kada sam bio u Cirihu. Branim momka isključivo jer je bio Tanjina žrtva, baš kao i ja. Žena izmišlja i hvata muškarce na sažaljenje – tako sam se i ja sažalio.

Želim da naglasim da Luka od mene nije dobio nijedan jedini evro. Tokom suđenja, sud je tražio dokaze o njenom odnosu sa njim, jer je ona poricala bilo kakvu vezu i tvrdila da su samo prijatelji. U dogovoru sa mojom advokaticom iz Nemačke, zvaničnim putem smo stupili u kontakt sa advokatskom kancelarijom u Beogradu, koja je potom kontaktirala televiziju Pink i sprovela razgovor sa Lukom, kako bi dao izjavu i odgovorio na pitanja. U tom periodu Luka je već učestvovao u rijalitiju, te nisam imao nikakvu mogućnost da sa njim stupim u direktan kontakt, niti sam mu ikada dao bilo kakav novac. Sud je trazio uredan trag da je sve uradjeno advokatskim putem. Što se tiče pitanja o navodnim pretnjama otmicom deteta — o tome nemam nikakvih saznanja, niti sam ja ikada uputio bilo kakvu pretnju te vrste.

Autor: Pink.rs