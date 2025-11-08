AKTUELNO

ANĐELA NA APARATIMA! Gastoz slao SRCE I VATRICE Sofi Tikačenko: Kada je sve procurelo u javnost, pobednik Elite 8 povukao ŠOK POTEZ (FOTO)

U javnosti su se pojavili razne spekulacije o mogućem značenju ovog poteza

Pobednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz, koji je u poslednje vreme u centru medijske pažnje zbog svoje veze sa Anđelom Đuričić, ponovo je izazvao haos na društvenim mrežama.

Naime, on je lajkovao i komentarisao sliku njegove bivše cimerke Sofi Tikačenko, ali je ubrzo obrisao sve tragove svog angažovanja na njenom profilu.

Iako detalji nisu sasvim jasni, u javnosti su se pojavili razne spekulacije o mogućem značenju ovog poteza. Mnogi su primetili da je Gastoz, koji je u srećnoj vezi sa Anđelom, vrlo brzo uklonio komentare i lajkove, što je izazvalo još više pitanja o tome da li je ovo bio samo jedan njegov ispad ili možda nespretna situacija.

Gastoz je i ranije bio predmet javnih spekulacija i pažnje medija, a njegova veza sa Anđelom Đuričić je od početka bila pod lupom, posebno kada je nedavno izjavio da je previše dugo veran Đuričićevoj.

Autor: M. Vićović

