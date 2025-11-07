JA SAM NAVIKAO NA LUKSUZ, A TI SI APA-DRAPA! Bora ponizio Anastasiju, pa otkrio da više nikad ništa neće imati s njom! (VIDEO)

Nije se bunila.

Bora Santana i Anastasija Brčić seli su danas kraj jezera kako bi porazgovarali o svojoj situaciji.

- Sebe sam sj*bao što sam hteo normalno da krenem u neku normalnu priču - rekao je Bora.

- Da kreneš u normalnu vezu a polupan si u glavi. Ne bih te poljubila više u životu - navela je Anastasija.

- Ne bih ni ja tebe u tri životu. Ti si apa-drapa, ti bi ovde spavala, ti bi mogla da zaspiš pod tremom. Ja sam navikao na luksuz koji sam stekao. Navikao sam da blejim sa ljudima koji me poštuju - istakao je Santana.

- Dok nisam bila tobom imala sam bolji društveni život. Vi ste navikli da prelazite preko nekih stvari preko kojih se ne prelazi, ja bih se pop*šala po svima - navela je Brčićeva.

