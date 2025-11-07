AKTUELNO

Zadruga

JA SAM NAVIKAO NA LUKSUZ, A TI SI APA-DRAPA! Bora ponizio Anastasiju, pa otkrio da više nikad ništa neće imati s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se bunila.

Bora Santana i Anastasija Brčić seli su danas kraj jezera kako bi porazgovarali o svojoj situaciji.

- Sebe sam sj*bao što sam hteo normalno da krenem u neku normalnu priču - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da kreneš u normalnu vezu a polupan si u glavi. Ne bih te poljubila više u životu - navela je Anastasija.

- Ne bih ni ja tebe u tri životu. Ti si apa-drapa, ti bi ovde spavala, ti bi mogla da zaspiš pod tremom. Ja sam navikao na luksuz koji sam stekao. Navikao sam da blejim sa ljudima koji me poštuju - istakao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dok nisam bila tobom imala sam bolji društveni život. Vi ste navikli da prelazite preko nekih stvari preko kojih se ne prelazi, ja bih se pop*šala po svima - navela je Brčićeva.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Farma

Na korak do poljupca! Elena i Boža razmenjuju nežnosti, Petrovićeva se više ne buni (VIDEO)

Zadruga

Sinoć mi se skinula u tange: Gastoz uporedio Anđelu s glumicom iz filmova za odrasle! (VIDEO)

Domaći

Gastoz hoće da oženi Anđelu: Mašta o njihovoj svadbi! (VIDEO)

Zadruga

Kako sa Anom, tako i sa ostalima: Anđela i Gastoz napravili dogovor za njegove bivše devojke! (VIDEO)

Zadruga

Vređalica aktivirana: Mića na sav glas psuje Anastasiju Brčić, ovaj potez joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Zadruga

'JA SAM NAJGORA, A ŠTA SI TI?' Miljana ne dozvoljava Aniti da je naziva bolesnicom, pa je urnisala zbog njenih postupaka prema Matoroj! (VIDEO)