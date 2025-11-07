BUKTI RAT U ELITI: Maja i Aneli se udružile protiv Anite, Alibaba i Janjuš stali u njenu zaštitu! Pljušte teške uvrede na sve strane (VIDEO)

Žestok početak emisije!
U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Anita Stanojlović ljubomorisala Filipu Đukiću na njegov odnos sa Majom Marinković.
- Devojka mi se ozbiljno nakačila, ne znam šta da radim. Ja ne znam zašto pored toliko devojaka se ona meni nakačila. Anđelo i ja smo sad pričali, ovo nema veze sa životom - rekla je Maja.
- Mi nismo ovako - dodao je Anđelo.
- Anđelo, zaj*bi me ovog tvog ponašanja. Ja tebe sve vreme ograđujem, nije bilo jer ti nisi davao povoda, ali sa njene strane jeste. Kako to možeš da braniš Maju? - govorila je Anita.
- Psihopato, skini mi se. Nakačila se i ne mogu da se rešim budale. Ona lupa gluposti - rekla je Maja.
- Ja sve vreme ovde branim Anđela i govorim da on nije dao pristup, ne može da se poredi sa Filipom. Što se ona kači Aneli i Luki? Beži, bolesnice - govorila je Anita.
- Ovo je druga noć za redom da me kombinacija mog druga Filipa uhodi - rekla je Maja.
- Aneli dobacuje Maji šta da kaže, ovo je kraj. Niko ništa ne sme da ti kaže jer te se plaše - umešao se Janjuš.
- Tako je ona opsedala i Marka Markovića. Ja se sa Filipom družim, oni nisu u vezi - govorila je Maja.
- Ja vidim šta devojka radi, dno dna je - rekla je Aneli.
- Šta ona radi? - ubacio se Asmin.
- Oni nisu u vezi nego u kombinaciji. Njegova stvar je šta je on rekao, ja pričam u svoje ime i ono što vidim. Devojka je nebitna, bila je komentarisana dok je bila sa Anđelom. Mlada devojka koja ima jako burnu bigrafiju sa 23 godine, a pritom je majka dečaka od pet godina - pričala je Maja.
- Ne spominji ti moje dete, bolesnice - dodala je Anita.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić