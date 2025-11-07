AKTUELNO

Domaći

BUKTI RAT U ELITI: Maja i Aneli se udružile protiv Anite, Alibaba i Janjuš stali u njenu zaštitu! Pljušte teške uvrede na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestok početak emisije!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Anita Stanojlović ljubomorisala Filipu Đukiću na njegov odnos sa Majom Marinković.

- Devojka mi se ozbiljno nakačila, ne znam šta da radim. Ja ne znam zašto pored toliko devojaka se ona meni nakačila. Anđelo i ja smo sad pričali, ovo nema veze sa životom - rekla je Maja.

- Mi nismo ovako - dodao je Anđelo.

pročitajte još

JA SAM NAVIKAO NA LUKSUZ, A TI SI APA-DRAPA! Bora ponizio Anastasiju, pa otkrio da više nikad ništa neće imati s njom! (VIDEO)

- Anđelo, zaj*bi me ovog tvog ponašanja. Ja tebe sve vreme ograđujem, nije bilo jer ti nisi davao povoda, ali sa njene strane jeste. Kako to možeš da braniš Maju? - govorila je Anita.

- Psihopato, skini mi se. Nakačila se i ne mogu da se rešim budale. Ona lupa gluposti - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sve vreme ovde branim Anđela i govorim da on nije dao pristup, ne može da se poredi sa Filipom. Što se ona kači Aneli i Luki? Beži, bolesnice - govorila je Anita.

- Ovo je druga noć za redom da me kombinacija mog druga Filipa uhodi - rekla je Maja.

pročitajte još

NEZREO SI, PLITAK, MNOGO SI POLETEO! Vanja Prodanović zapušila usta Asminu, neće više da mu ćuti! (VIDEO)

- Aneli dobacuje Maji šta da kaže, ovo je kraj. Niko ništa ne sme da ti kaže jer te se plaše - umešao se Janjuš.

- Tako je ona opsedala i Marka Markovića. Ja se sa Filipom družim, oni nisu u vezi - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja vidim šta devojka radi, dno dna je - rekla je Aneli.

- Šta ona radi? - ubacio se Asmin.

pročitajte još

NEPRIKLADNE SCENE USRED BELA DANA! Luka zaskočio Aneli pred punom spavaćom sobom! (VIDEO)

- Oni nisu u vezi nego u kombinaciji. Njegova stvar je šta je on rekao, ja pričam u svoje ime i ono što vidim. Devojka je nebitna, bila je komentarisana dok je bila sa Anđelom. Mlada devojka koja ima jako burnu bigrafiju sa 23 godine, a pritom je majka dečaka od pet godina - pričala je Maja.

- Ne spominji ti moje dete, bolesnice - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gori Bela kuća od Munjine ljubomore: Zola saznao da ga blati iza leđa, pa mu brutalno odbrusio! Pljušte teške prozivke na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Klasična lakrdija i foliranje: Anđela totalno demolirana, njeni najveći dušmani se ujedinili protiv nje! (VIDEO)

Zadruga

Au, kako rešeta Uroš Stanić: Demolirao Kačavenu i Terzu, Bebica se dotakao Sofijine moguće TRUDNOĆE i sve ostavio u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Alibabini razbojnici na žestokom udaru: Matora razvezala jezik i žestoko oplela po njima, prijateljstvo Filipa i Luke pred PUCANJEM (VIDEO)

Zadruga

Opšti haos zbog lopovluka u Eliti: Ivan pokušao krađu da smesti Miljani, ona obelodanila detalje njihovog tajnog plana! (VIDEO)

Zadruga

Vi ste dve napaćene duše koje su se prepoznale: Anđela dobila vetar u leđa i podršku za ljubav sa Gastozom, Sofija na meti osuda! (VIDEO)