Šok: Dača obelodanio da se Milica Veličković muvala s Anđelom dok je bila u sedmom mesecu trudnoće! (VIDEO)

Ovo će promeniti tok rijalitija!
Danilo Dača Virijević otkrio je Borislavu Terziću Terzi da Anita Stanojlović čuva tajnu o Milici Veličković i Anđelu Rankoviću, koji su se muvali dok je Milica bila u sedmom mesecu trudnoće.
- Je l' ti rekao Asmin? - upitao je Dača.
- Za? - upitao je Terza.
- Milicu , što se muvala s njim - rekao je Dača.
- S kim? - upitao je Terza.
- S Anđelom, ne znam da li su bili zajedno - rekao je Dača.
- Rekao mi je da su se čuli dok je bila trudna - rekao je Terza.
- Čuo sam da je Anita pričala i da Maja i Anđelo to znaju, da treba da potvrde jer ne može da se krije - rekao je Dača.
- Šta ne može da se krije? - upitao je Terza.
- Da je u sedmom mesecu to radila - rekao je Dača.
- Bila s njim - rekao je Terza.
- Da - odgovorio je Dača.
- Je l' Anita zna tu priču? - upitao je Terza.
- Da, ja ću da ispitam, nemoj ti - odgovorio je Dača.
Autor: N.Panić