Šok: Dača obelodanio da se Milica Veličković muvala s Anđelom dok je bila u sedmom mesecu trudnoće! (VIDEO)

Ovo će promeniti tok rijalitija!

Danilo Dača Virijević otkrio je Borislavu Terziću Terzi da Anita Stanojlović čuva tajnu o Milici Veličković i Anđelu Rankoviću, koji su se muvali dok je Milica bila u sedmom mesecu trudnoće.

- Je l' ti rekao Asmin? - upitao je Dača.

- Za? - upitao je Terza.

- Milicu , što se muvala s njim - rekao je Dača.

- S kim? - upitao je Terza.

- S Anđelom, ne znam da li su bili zajedno - rekao je Dača.

- Rekao mi je da su se čuli dok je bila trudna - rekao je Terza.

- Čuo sam da je Anita pričala i da Maja i Anđelo to znaju, da treba da potvrde jer ne može da se krije - rekao je Dača.

- Šta ne može da se krije? - upitao je Terza.

- Da je u sedmom mesecu to radila - rekao je Dača.

- Bila s njim - rekao je Terza.

- Da - odgovorio je Dača.

- Je l' Anita zna tu priču? - upitao je Terza.

- Da, ja ću da ispitam, nemoj ti - odgovorio je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić