Tokom emisije "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević podigao je Anitu Stanojlović kako bi obelodanila detalje o aferi Milice Veličković i Anđela Rankovića.

- Meni je Đedović sve ispričao i da to zna i Maja. Oni su se dopisivali dok je Milica bila trudna. Postoji Anđelova slika koju je Milica slikala i poslala drugarici, a i Maja je došla do te slike. Ja nisam ovo htela da pokrenem i Anđela da kanalim. Ja sam bila u emisiji, nije hteo da mi kaže da postoji nešto što se desilo u novembru mesecu. Anđela i Milica su imali neke s*ksualne razgovore. Anđelo je njoj poslao sliku, Milica je to slikala drugim telefonom. Đedović je posle toga zvao Anđela da dođu kod njega, zajedno su zvali Milicu i ona ga je molila da je j*be tokom trudnoće. Milica je njega uhodila. Ovo mi je rekao Anđelov drug. Meni je Đedović rekao da će sa Anđelom to da reši ako ne potvrdi ovu priču. Meni je ovo Đedović rekao u subotu, a ja sam ušla u ponedeljak. Ovo je bilo malo nakon što je Đedović prođle godine ušao - govorila je Anita.

- Je l' smo se Milica i ja videli? - pitao je Anđelo.

- Ne. Ja nisam ovo pokrenula jer sam htela da te zašititim - rekla je Anita.

- Ovo da nije istina Anđelo bi Đedoviću j*bao mater kao što to meni radi. On se ceo preznojio - umešala se Matora.

- Ti se nisi video sa Milicom. Ti nisi mogao da je se otkačiš - rekla je Anita.

- Ajde izbacite moj k*rac. Dajte mi te poruke i slike, neka se izbaci - dodao je Ranković.

- Ako neko može da šalje penis trudnici, a ona da želi s*ks u šestom mesecu trudnoće - rekao je Terza.

- Ona je njega molila da je j*be - dodala je Anita.

- Kako možeš to da pričaš? Da li ti je to Milica rekla? Milica i ja smo bili dobri, pa i kad se porodila - dodao je Anđelo.

- Ja vidim da njemu nije dobro, ne mogu da napadam dečka i da nešto pričam. Užas mi je ako je neko slao polni organ, a još veća katastrofa ako je imala dete u stomaku, a želela s*ks. Meni neće da da dete moje da vidim. Ovo ako je istina treba da bude sramotu i nju i njega. Ja sam se naježeio i nije mi dobro. Ovo ako je on radio, a sa mnom se druži i to mi ne kaže, pa to je van svake pameti - govorio je Terza.

