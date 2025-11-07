Pao mi je u očima, njegova izjava je monstruozna: Anitina najbolja drugarica urnisala Maju i Filipa, evo i kako gleda na njeno druženje sa Alibabom!

Tamara za Pink.rs bez dlake na jeziku!

Pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović izazvala je haos kad se u ponedeljak uselila u Belu kuću. Oko nje se za samo nekoliko dana pokrenulo dosta tema, a mi smo pozvali njenu drugaricu Tamara Radoman.

Kako komentarišeš sve što se izdešavalo između Anite i Filipa? Da li si očekivala da će tako brzo prekinuti komunikaciju? Je l' te razočarao što nije stao uz nju nakon što su bili intimni?

- Ja sam Filipa mnogo gotivila, nisam očekivala da će da stane uz nju, jer nije on taj lik, ali trenutno je moje najveće razocarenje. Prvo što znam za priču da je rekao Aniti da je bio intiman sa Majom pre njene nove zadnjice, a unutra je Anitu napravio lažovom. A druga stvar zbog koje mi je mnogo pao u očima je ona njegova izjava za devojke sa detetom, da želi svoju krv i svoje meso, a ne tuđe da odgaja. Meni je ta izjava monstruozna, i ogromno poniženje ne samo za Anitu već za svaku ženu. Okej je da želis i težiš ka tome da imaš svoju primarnu porodicu, ali ne i da na taj način pričaš o samohranim majkama, koje šta nemaju prava da nastave dalje sa svojim životom, da nađu pravu ljubav, i muškarca koji će umeti da se nosi sa takvom situacijom. Njegovo razmišljanje mi je nezrelo. A njegova postavka prema Aniti mi je jako ružna, niko nije očekivao da on prvi dan ustane i kaže mi smo u vezi, ali isto tako smatram da Anita sa njegove strane nije zaslužila da se tako ružno ponaša, da je psuje i prekida komunikaciju sa njom, jer je mnogo toga dobrog učinila za njega i uvek ga je izdvajala i bila maksimalno fer prema njemu.

Kako ti se čini Anđelovo ponašanje prema Aniti?

- Anđelo je ušao za sebe, od prvog dana, on ima svoj cilj i njegovo učešće je skroz zasebno od Anitinog. Vidim da su do danas imali neki ,, korektan” odnos, kao prećutni dogovor o miru. Volela bih da tako i ostane, ali opet ne znam šta nam donose narednih 8 meseci.

Kako gledaš na njeno druženje sa Alibabom? Da li je on tip muškarca koji bi mogao da joj se dopadne? On je priznao da mu je Anita simpatična i najlepša devojka u kući

- Mislim da se Asmin približio Aniti isključivo da bi Maju pravio ljubomornom, moje mišljenje je da se njemu dopada Maja, kao i on njoj, i da je ovo samo neka vrsta igre da izazove Majinu reakciju i pažnju. Sa druge strane, bude mi drago što ponekad skoči i odbrani je od određenih ukućana i napada, e sada da li je ti iskreno ili nije, vreme će pokazati.

Šta misliš u sukobu sa Majom Marinković?

- Maja je jedna duboko nesrećna i isfrustrirana devojka, imali ste prilike još dok je Anita bila napolju da dobijete demant na onu priču ko je kome pisao i zvao na kafe, takođe sinoć sam demantovala i Majine tvrdnje da se Anita dopisivala sa Filipom Carem, okačeno je na Anitinom profilu. Maja i ona će uvek biti u sukobu, jer Maja ima kompleks ne samo na Anitu nego na bukvalnu svaku lepu devojku, i pored silnih operacija koje je uradila ona je i dalje nezadovoljna sobom, a svoje nezadovoljstvo i frustracije leči napadima na Anitu.

Autor: A. Nikolić