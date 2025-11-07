Posle ovog priznanja ništa neće biti isto! Oglasio se Đedović nakon razotkrivene afere Milice i Anđela, pa obelodanio celu istinu: Zivkaju ga trudne i razvedene, pa glume žrtve...

Marko Đedović razvezao jezik i obelodanio celu istinu!

Vest koja je danas šokirala sve i izazvala pravu pompu u javnosti jeste da je trudna Milica Veličković flertovala sa Anđelom Rankovićem u šestom mesecu trudnoće i da je htela da bude intimna s njim, zbog čega je veliki broj takmičara, ali i javnosti zanemeo.

Kako bi saznali kompletnu istinu, mi smo kontaktirali Marka Đedovića, kog je inače Anita Stanojlović spomenula i otkrila da Marko zna celu istinu, a on je za Pink.rs priznao sve do detalje o tajnoj aferi.

- Što se tiče svega ovoga, Anđelo je nedužan totalno, nikoga nije drukao. Što se tiče dela kako sam ja to saznao, priča je sledeća. Maja je mene pozvala i rekla: „Pošto si Anđelov drug, reci mu da ne piše i ne šalje ništa, jer se Milica Veličković hvali okolo i pokazuje slike. Ja sam AnđTela pozvao i rekao mu to i pitao: ''Da li je istina'' (bilo mi je nenormalno). On mi je rekao da se jesu dopisivali i da je strašno ako deli slike i prepiske Milica. Nakon toga je pozvao i razgovarali su na tu temu, i rekao meni da ne zna što Milica priča okolo kad su se dopisivali na Veniš moodu i da je glupo ako je slikala i šalje zajedničkoj drugarici nje i Maje Marinković. To je sve meni Maja ispričala, ja pitao Anđela, on potvrdio, i istina je što je rekao da se nikada nisu videli. Što se ljubavne konotacije tiče, Maja je sve rekla. To je sve od Milice izašlo, jer niko to ne bi znao da nije ona drugarici rekla, a Maja meni - otkriva Đedović, pa nastavlja:

- Deo sa Anitom koji je iznela je istina koja se uklapa sa ovim. Rekao sam joj da mi je Maja rekla i da Anđelo to zna sve i da će istinu potvrditi, ali ja dokaze nisam video već sam samo preneo šta mi je Maja rekla da je videla. Nije Anđelo odrukao nikoga, već Milica njega... Kako bi Maja i ja to znali??? Posebno ne da ja pretim vezano za Anđela i nešto... Anđelo je moj prijatelj i treba sve da ih... To što one njega zivkaju trudne, razvedene, zauzete, slobodne - šta da im radim. I još se hvale, a kad se sazna, glume žrtve. Šta ja da im radim? Što se tiče mojih saznanja i dokaza, ne želim ništa ni da demantujem, a ni da priznam. Opet priča da je Đedović nešto kriv, a ne oni koji to rade. More marš - bio je jasan Marko Đedović.

Kako će Milica Veličković reagovati na sve ovo i da li će biti voljna da se oglasi i potvrdi celu priču ili pak stane na put glasinama, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.Panić