Nisam želela da navuče kapuljaču: Anita totalno pala u očaj nakon što je izdala Anđela, ne želi da on bude u depresiji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Krivo joj je!

Anita Stanojlović osamila se sa Danilom Dačom Virijevićem i porazgovarala o Anđelu Ranković i njegovom flertu s Milicom Veličković, a tom prilikom otkrila je da nije želela da kanali bivšeg kako ne bi pao u depresiju.

Suočavanje oči u oči: Terza zahteva istinu o Milici od Anđela, on pokušao da se opere od svega! (VIDEO)

- Miljana pre nego što je došla kod mene, ona je otišla kod Terze i njemu ispričala. Meni je Marko rekao da su bile nestajuće poruke, a Milica je slikala sve to drugim telefonom. Neka druga osoba je poslala Maji i Maja je zvala Đedovića da upozori Anđela da ne j*be trudnice - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ne bi ni rekla da to Miljana nije iznela - rekao je Dača.

- Znaš koliko sam se ja potresla sada. Nisam to želela da iznesem zbog njega i njegovih faza. Ne želim da pada u depresiju, on je prosto takav - rekla je Anita.

- To je Miljana unela, ti si samo dovršila. Nisi ti ništa kriva - rekao je Dača.

HOĆE MAJU DA STAVI NA POSLEDNJE MESTO! Dača izložio Asminu PAKLENI PLAN kako da PONIZI Marinkovićevu! (VIDEO)

- Ja znam da se on Milici svideo kad je ušao u sedmicu, a oni najbolje znaju da li su se viđali i j*bavali - rekla je Anita.

- Čim ti je Đedović to rekao, ima razloga sigurno - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Đedović rekao da Maja i Anđelo moraju to da potvrde, a sad šta je istina to stvarno ne znam - rekla je Anita.

Nikad nisam bio lud za njom: Alibaba unakazio Aneli priznanjem, ona pala u očaj i ostavila Luku! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

