Žalila se da ima modrice: Sloba analitičar razvezao jezik i urnisao Bebicu i Teodoru, pa na sve načine ponizio njihovu veridbu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Red TV Printscreen ||

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda ugostili su Slobu analitičara, koji je progovorio o turbulentnom odnosu Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

- Pa evo Kačavenda je bila na veridbi, a posle toga Bebici iza leđa komentarisala sa Ivanom o Teodori. Kačavenda je kao pravi prijatelj trebala da ga upozori da do veridbe ni ne dođe. Bebica i Matora što su sposobni da naprave, mislim da to niko ne može. Tamo su teški uslovi i mnogo je lakše kad imate momka koji kuva - rekao je Sloba.

- Da li misliš da bi Teodora pristala da je zaprosio negde pred kamerama? - upitala je Maša.

Foto: RED TV Printscreen

- Mislim da ne bi pristala da nije bilo kamera. Ona je prošle godine tražila podršku da krene u drugu priču, ali je nije toliko dobila. Ona je na veridbi više gledala šta drugi rade, odnosno činila je sve da drugi ljudi dobiju pažnju, a ne ona. Već kad se probudila, pitala je sebe: ''Šta mi je ovo trebalo?''. Ona se žalila Terzi i Mini i pokazala im modricu, ko zna na šta je sve Bebica spreman - rekao je Sloba.

- Svi komentarišu da vide Bebičinu ljubav, ali ne i Teodorinu. Zbog čega to nisu rekli pre veridbe? - upitala je Maša.

- Zato što su se svi prodali za par čašica alkohola. Teodora nije vokabularno sposobna i uvek se divila Milici Veličković koja je branila tada i šaputala joj je šta da odgovori Bebici. Ona iako je lik iz senke, jako je dominantna - rekao je Sloba.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

