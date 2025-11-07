AKTUELNO

TV

Uživo na Pinku: Večeras padaju maske, mnogima se ne piše dobro! Počinje emisija Pitanja novinara, a u studiju su ONI

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo se ne propušta!

Kako ste već i navikli, i ovog petka u "Eliti", najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima, održava se emisija "Pitanja novinara". Pre samog početka gosti u studiju biće Aleksandra Nikolić i Milovan Minić koji su poslednjih dana u epicentru haosa, otkako je ona dobila zabranu da viđa ćerku.

Foto: Foto/Jelena Simonović

Ana Radulović, Darko Tanasijević i Jovan Ilić zauzeli su svoje pozicije i spremni su da se druže sa učesnicim, koji su se okupili za crnim stolom, ali i da postave mnoga pitanja koja interesuju javnost.

Autor: A. Nikolić

