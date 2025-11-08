Nije mogao da očekuje da na afteru nađe OPATICU: Sloba analitičar opleo po Alibabi, tvrdi da je sam izabrao Aneli! (VIDEO)

Opleo po svima!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditeljka Maša Mihailović i voditelj Stefan Milošević Panda ugostili su Slobu analitičara, koji je progovorio o učešću Asmina Durdžića.

- Da li se Asmin pokazao u dobrom svetlu ili u lošem? - upitala je Maša.

- Čini mi se da je iskreniji od Alibabe i sviđa mi se što se uvek poziva na poligraf. Ne znam zašto želi da ona ode i nominuje je, ako je stalno dozivao da se suoče. On vrlo često govori i pominje joj te neke aftere, a šta je očekivao onda? Neće upoznati Opaticu već sličnu devojku kao Aneli - rekao je Sloba.

Autor: N.Panić