Uroš sve priznao: Milica Veličković radila i gore stvari od flerta s Anđelom u šestom mesecu trudnoće! (VIDEO)

Haos!

Uroš Stanić došao je do Anite Stanojlović koja se spremila za emisiju, kako bi s njom popričao o flertu Anđela Rankovića i Milice Veličković, a Uroš je pokušavajući da odbrani svoju drugaricu Milicu istakao da je ona radila mnogo gore stvari od flerta s Rankovićem dok je bila u šestom mesecu trudnoće.

- Anđelo nije spavao uopšte - rekao je Uroš.

- Ma znam, baš mi je krivo - rekla je Anita.

- Nisi ti kriva, Đedović je. Sk*njan je i samo ćuti - rekao je Uroš.

- Znam, ja sam bio sa Asminom i Dačom i baš je bio tužan - rekla je Anita.

- Sad će da upadne u depresiju, videćeš - rekao je Uroš.

- Pa znam, nisam htela da ispadne tako - rekla je Anita.

- Nije mi jasan Marko i to što kanali druga. Sad sam bio u garderoberu, baš je stvarno loše - rekao je Uroš.

- Znam ja Anđela - rekla je Anita.

- Što bi on priznavao, što ga Đedović uslovljava? - upitao je Uroš.

- Pa zato što je istina. Ja se ne mešam i neću da ispadnem crna ovca - rekla je Anita.

- To ti je najpametnije. Nek rasprave Đedović i Anđelo, ajde bar da ga je pripremio Anđelo. Ja bih sto posto znao da je bila s Anđelom - rekao je Uroš.

- Nisu bili, Anđelo nije hteo - rekla je Anita.

- Rekla bi mi i da su se čuli, ona je meni sve rekla. Gore stvari mi je pričala, tako da pomenula bi mi Anđela - rekao je Uroš.

- Ja neću više da se mešam, videću ako mogu nekako da mu pomognem - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić