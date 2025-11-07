AKTUELNO

Domaći

Skinula mi je s računa 7500 EVRA: Milovan otvorio sve karte i obelodanio kako ga je Marijana pokrala, pa otkrio detalje suđenja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić večeras su bili gosti na televiziji Pink i tom prilikom govorili su o njihovom odnosu s Urošem i Marijanom Minić, ali i o Aleksandrinoj ćerki, Anastasiji.

pročitajte još

Dete je GRCALO u suzama i rekla nam je... Aleksandra progovorila o paklu kroz koji prolazi zbog Uroša i njegovih prijava (VIDEO)

- Da li su Marijana i Uroš još uvek zajedno? - upitala je Ana.

- Da - rekao je Milovan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je istina da je tvoja žena tužena? - upitala je Ana.

- Da, dobila je tužbu za zanemarivanje deteta - rekao je Milovan.

- Zbog čega? - upitala je Ana.

pročitajte još

UNESREĆIO JE MNOGE, DRŽAO JE ŽENI POŠTOLJ NA GLAVI: Aleksandra Nikolić otkrila najmorbidnije detalje iz Uroševog života! Za malu Anastasiju govorio da

- Jer nije od mog izlaska dva dana posvetila našem detetu već samo čuva Aleksandrino dete. Moram da vam kažem da sam bio ispred sudnice i čuo sam kada je sudija pitao Uroša: '' Ko vam je Marijana?'', a on kaže: ''Žena koja čuva moje dete, mene i mog oca''. On nijednog momenta nije želeo da nju nazove svojom devojkom - rekao je Milovan.

- Uroš se meni vadi na rijalitiji, a mi smo imali problema i pre rijalitija. Nije dete otišlo kod komšije već kod mog oca. On je mene pre Elite tužio i tri puta sam ga dobila - rekla je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' istina da je Marijana povukla sve sa tvog računa? - upitao je Joca.

- Da, posle razvoda dva dana je skinula 7.500 evra. Ja sam izašao napolje i nisam imao za kutiju cigara - rekao je Milovan.

- Kako je ona dozvolila da te Uroš optuži da si p*dofil? - upitao je Joca.

pročitajte još

Grčevito se bori da je odbrani! Uroš uložio zadnji atom snage da opere Milicu, ali bezuspešno: Ložila se na Anđela u Eliti 7... (VIDEO)

- Uroš jako dobro zna da ja nisam nikakav p*dofil, ovo je samo igranka bez kraja. Žele da nam nanesu što veću štetu - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ZLATA PETROVIĆ MI JE BILA LJUBAVNICA: Poznati muzičar otkrio detalje AFERE s pevačicom: Stavila mi je na sto 500 EVRA...

Domaći

Ona je bila cilj, a mi sredstvo: Uroš godinama želeo da vidi totalno uništenje Aleksandre Nikolić! Milovan obelodanio sve detalje, ovo je malo ko znao

Zadruga

Jezivi detalji: Asmin otkrio kako je Karamujić isterivao Aneli đavola, pa obelodanio sve o Grofici i vlaškoj magiji! (VIDEO)

Zadruga

SVE MI GORI OKO SRCA: Janjuš otvorio dušu o Aneli, ona nije skinula pogled sa njega! Večeras se sprema totalni HAOS (VIDEO)

Domaći

OTVORIO PANDORINU KUTIJU: Uroš obelodanio DETALJE dopisivanja Aneli i Alibabe, otkrio da se ona i dalje nada pomirenju, pa joj zadao najžeći udarac do

Zadruga

OBELODANIO NOVE DETALJE: Asmin otvorio Miljani dušu, progovorio o razlozima zbog kojih je sumnjao da Nora nije njegovo dete! (VIDEO)