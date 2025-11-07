Skinula mi je s računa 7500 EVRA: Milovan otvorio sve karte i obelodanio kako ga je Marijana pokrala, pa otkrio detalje suđenja! (VIDEO)

Šok!

Milovan Minić i Aleksandra Nikolić večeras su bili gosti na televiziji Pink i tom prilikom govorili su o njihovom odnosu s Urošem i Marijanom Minić, ali i o Aleksandrinoj ćerki, Anastasiji.

- Da li su Marijana i Uroš još uvek zajedno? - upitala je Ana.

- Da - rekao je Milovan.

- Da li je istina da je tvoja žena tužena? - upitala je Ana.

- Da, dobila je tužbu za zanemarivanje deteta - rekao je Milovan.

- Zbog čega? - upitala je Ana.

- Jer nije od mog izlaska dva dana posvetila našem detetu već samo čuva Aleksandrino dete. Moram da vam kažem da sam bio ispred sudnice i čuo sam kada je sudija pitao Uroša: '' Ko vam je Marijana?'', a on kaže: ''Žena koja čuva moje dete, mene i mog oca''. On nijednog momenta nije želeo da nju nazove svojom devojkom - rekao je Milovan.

- Uroš se meni vadi na rijalitiji, a mi smo imali problema i pre rijalitija. Nije dete otišlo kod komšije već kod mog oca. On je mene pre Elite tužio i tri puta sam ga dobila - rekla je Aleksandra.

- Je l' istina da je Marijana povukla sve sa tvog računa? - upitao je Joca.

- Da, posle razvoda dva dana je skinula 7.500 evra. Ja sam izašao napolje i nisam imao za kutiju cigara - rekao je Milovan.

- Kako je ona dozvolila da te Uroš optuži da si p*dofil? - upitao je Joca.

- Uroš jako dobro zna da ja nisam nikakav p*dofil, ovo je samo igranka bez kraja. Žele da nam nanesu što veću štetu - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić