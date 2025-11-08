Pink.rs paparaco! Uhvatili smo Milicu i Đedovića nakon što je RASKRINKAO njeno dopisivanje sa Anđelom, evo šta su radili (FOTO+VIDEO)

Ekskluzivni paparaco portala Pink.rs!

Vest koja je u domaćoj javnosti odjeknula kao bomba, jeste da se trudna Milica Veličković dopisivala sa Anđelom Rankovićem, i to dok je bila u šestom mesecu trudnoće, tačnije, neposredno pre ulaska u "Elitu 8", kako bi se suočila sa Borom Terzićem Terzom koji je tada javno prevario sa Sofijom Janićijević.

Naime, ovu priču potvrdio je i Marko Đedović, koji se oglasio za naš portal tokom današnjeg dana, a njegovu izjavu vam prenosimo u celosti:

- Što se tiče svega ovoga, Anđelo je nedužan totalno, nikoga nije drukao. Što se tiče dela kako sam ja to saznao, priča je sledeća. Maja je mene pozvala i rekla: „Pošto si Anđelov drug, reci mu da ne piše i ne šalje ništa, jer se Milica Veličković hvali okolo i pokazuje slike. Ja sam AnđTela pozvao i rekao mu to i pitao: ''Da li je istina'' (bilo mi je nenormalno). On mi je rekao da se jesu dopisivali i da je strašno ako deli slike i prepiske Milica. Nakon toga je pozvao i razgovarali su na tu temu, i rekao meni da ne zna što Milica priča okolo kad su se dopisivali na Veniš moodu i da je glupo ako je slikala i šalje zajedničkoj drugarici nje i Maje Marinković. To je sve meni Maja ispričala, ja pitao Anđela, on potvrdio, i istina je što je rekao da se nikada nisu videli. Što se ljubavne konotacije tiče, Maja je sve rekla. To je sve od Milice izašlo, jer niko to ne bi znao da nije ona drugarici rekla, a Maja meni... - rekao je Marko i dodao:

Deo sa Anitom koji je iznela je istina koja se uklapa sa ovim. Rekao sam joj da mi je Maja rekla i da Anđelo to zna sve i da će istinu potvrditi, ali ja dokaze nisam video već sam samo preneo šta mi je Maja rekla da je videla. Nije Anđelo odrukao nikoga, već Milica njega... Kako bi Maja i ja to znali??? Posebno ne da ja pretim vezano za Anđela i nešto... Anđelo je moj prijatelj i treba sve da ih... To što one njega zivkaju trudne, razvedene, zauzete, slobodne - šta da im radim. I još se hvale, a kad se sazna, glume žrtve. Šta ja da im radim? Što se tiče mojih saznanja i dokaza, ne želim ništa ni da demantujem, a ni da priznam. Opet priča da je Đedović nešto kriv, a ne oni koji to rade. More marš!

Sada, paparaco portala Pink.rs uhvatio je Marka Đedovića i Milicu Veličković kako ćaskaju na otvaranju jednog restorana u Beogradu, a sudeći po komentarima na mrežama, Milica i Đedović raspravili su sve oko ovog razotkrivanja njenog dopisivanja sa Rankovićem.

O čemu su tačno pričali, svakako nam ne preostaje ništa drugo, no da saznamo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte u nastavku:

