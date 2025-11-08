Plače kao kiša! Aneli skočila kao oparena na Asmina, pa ga podsetila na prekid druge trudnoće: Popila sam lekove (VIDEO)

Šok za šokom!

Darko Tanasijević, predstvanik portala Pink.rs, podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o odnosu njega i Aneli Ahmić.

- Ja sam s njom raskinuo 22. maja 2022. godine, kada je bila tri dana na afteru. Bila je tu kod mene - rekao je Asmin.

- Pre nego što sam krenula za Dubrovnik bila sam trudna, nisam htela da rodim drugo dete. Popila sam tabletu i izašlo je iz mene i to ću na poligrafu da dokažem. Sram vas bilo - rekla je Aneli.

- Majko koja imaš dete, šta si te mešaš?! Sramoto nacije - skočio je Luka.

- Aj m*š tamo, sedi nacijo, pričaj koliko para si uzeo da budeš tu - rekla je Kačavenda.

- Postoje tablete koje se popiju da se izbaci dete, 500 i nešto evra košta - plakala je Aneli.

- Da li postoji neki dokaz za to - pitao je Darko.

- Da, dokaz za to je da smo spremili taj papir u autu, imam i poruke čak. Ne znam da li sam ih ostavila, ali ih imam u telefonu, kada me pita: "Boli li te?", a doktor mi je rekao da ću imati bolove - rekla je Aneli.

- U kojoj nedelji si to popila Aneli - pitao je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić