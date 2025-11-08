AKTUELNO

Zadruga

Nisi ti rodila nju već ja: Aneli pala roletna! Hitno se obratila Grofici i tražila da se Nori uradi DNK (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pun joj kofer svega!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Asminom Durdžićem o Aneli Ahmić i DNK testu.

- Ja sam s Aneli raskinuo nakon njenog aftera u Dubrovniku, a posle toga se desio šta se desio. Ona se vratila kod mene u petom mesecu - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Prebledela kao krpa! Oglasila se Stanija i poslala Aneli brutalnu poruku, ona zanemela i dala joj obećanje: Napraviću te žrtvom, opraću te... (VIDEO)

- Da li si ti shvatio da je Aneli promenila priču? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je bila ostavljena žena i kačila moje devojke na stori, a kada sam otišao kod Stanije, ona je znala da sam kod Stanije. Kada je bilo nevreme u Sarajevu, ona je tražila još 1000 evra. Kaže da sam je ostavio kao kera, a dao sam joj taj mesec 5000 evra. Posle toga mi je tražila 6000 evra za stan koji je htela da uzmem - rekao je Alibaba.

- Nije istina - rekla je Aneli.

pročitajte još

Plače kao kiša! Aneli skočila kao oparena na Asmina, pa ga podsetila na prekid druge trudnoće: Popila sam lekove (VIDEO)

- Mene od danas ne zanima Nora dok ne dobijem DNK. Ja hoću da pričam s njom o Nori, a ona priča o drugim stvarima. Ona ne može da shvati da mene ne zanima ona nego samo Nora. Ja hoću da budem sam sa Norom petnaest dana, šta će ona meni u Lincu? - upitao je Alibaba.

- Ja nikada nisam rekla da neću dati DNK, rekla sam da hoću - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Upravo mi piše Grofica koja kaže: ''Neće dobiti DNK taj vo'' - rekao je Darko.

- Ne pita se Grofica uopšte. Darko evo ja te molim zahtev da predaš gde treba da se napravi DNK. Po dete ću ja lično otići, sve će mi organizovati ova kuća. Nije moja mama rodila Noru već ja i dosta više oglašavanja i svega - rekla je Aneli.

pročitajte još

Lagao je da ima dete s nekom pekarkom: Aneli zgrožena Alibabinim pričama o njihovom životu, misli da je sve vreme Noru gledao kao IGRAČKU (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stvara mu sumnju da je sve klimavo: Ša smatra da Miona svojim postupcima želi da potpiše kraj sa njim! (VIDEO)

Domaći

Ne morališi nikome jer te Jadransko more ne može oprati: Hani pala roletna, obratila se Siti i poslala joj brutalnu poruku! (VIDEO)

Zadruga

'JA SE BORIM ZA SEBE I SVOJE DETE' Aneli stavila Janjušu do znanja da brine o porodici! Ubeđena da Asmin na sve načine pokušava da ih PONIZI! (VIDEO)

Domaći

Hitno reagovalo obezbeđenje: Uroš i Aneli se udružili protiv Mine i Alibabe, Durdžiću pala roletna! (VIDEO)

Zadruga

Gadi mi se ime da joj spomenem: Alibabi pala roletna zbog Aneli, želi što pre da dobije DNK TEST! (VIDEO)

Domaći

Zapenila na nju! Aneli očitala Matoroj lekciju za ljubavni život, evo šta joj je najviše zamerila (VIDEO)