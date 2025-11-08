Nisi ti rodila nju već ja: Aneli pala roletna! Hitno se obratila Grofici i tražila da se Nori uradi DNK (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Asminom Durdžićem o Aneli Ahmić i DNK testu.

- Ja sam s Aneli raskinuo nakon njenog aftera u Dubrovniku, a posle toga se desio šta se desio. Ona se vratila kod mene u petom mesecu - rekao je Alibaba.

- Da li si ti shvatio da je Aneli promenila priču? - upitao je Darko.

- Ona je bila ostavljena žena i kačila moje devojke na stori, a kada sam otišao kod Stanije, ona je znala da sam kod Stanije. Kada je bilo nevreme u Sarajevu, ona je tražila još 1000 evra. Kaže da sam je ostavio kao kera, a dao sam joj taj mesec 5000 evra. Posle toga mi je tražila 6000 evra za stan koji je htela da uzmem - rekao je Alibaba.

- Nije istina - rekla je Aneli.

- Mene od danas ne zanima Nora dok ne dobijem DNK. Ja hoću da pričam s njom o Nori, a ona priča o drugim stvarima. Ona ne može da shvati da mene ne zanima ona nego samo Nora. Ja hoću da budem sam sa Norom petnaest dana, šta će ona meni u Lincu? - upitao je Alibaba.

- Ja nikada nisam rekla da neću dati DNK, rekla sam da hoću - rekla je Aneli.

- Upravo mi piše Grofica koja kaže: ''Neće dobiti DNK taj vo'' - rekao je Darko.

- Ne pita se Grofica uopšte. Darko evo ja te molim zahtev da predaš gde treba da se napravi DNK. Po dete ću ja lično otići, sve će mi organizovati ova kuća. Nije moja mama rodila Noru već ja i dosta više oglašavanja i svega - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić