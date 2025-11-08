Da je nema, bio bih smoren: Novo poniženje za Anitu, uzdigao Maju pred svima, Alibaba skočio da brani Stanojlovićevu: Ti nemaš dete, pa nemaš taj osećaj (VIDEO)

Opšti haos!

Voditelj i novinar, Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Filipom Đukićem o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović i Majom Marinković.

- Otkako je ušla Anita, primetio si da te Alibaba napada. Prvo si sumnjao da ima nešto protiv tebe, a onda si došao do zaključka da mu se dopada Anita. Po čemu si to primetio? - upitao je Darko.

- Mina i Vanja su pričale u Odabranima, onda su meni rekli da li sam video, rekao sam da treba da vidim. Razlog je bila Anita, po meni je to legitimno, mene je to iznenadilo to što je skočio u tom tonalitetu - rekao je Filip.

- U utorak si u ćošku u Odabranima bio na korak do poljupca sa Majom, šta je presudilo da se to ne desi - pitao je Darko.

- Stoka pijana. Ne znam šta je presudilo. Nikakva veza, nije ništa sa Majom, mi smo drugari, sprdamo se i zezamo se. Iskreno, da nema Maje, ja bih bio smoren u nekim situacijama. Dragi su mi neki ljudi ovde i prijaju mi - rekao je Đukić.

- Kako komentarišeš to što je Anita plakala i to što je povredilo to što si rekao da ne bi bio u vezi sa nekim ko ima dete - pitao je Darko.

- Ne znam što je to grubo, to je moj stav. Ja sam rekao da ne bih mogao da budem sa ženom u ozbiljnoj vezi i da odgajam tuđe dete. To je moj stav! Šta treba da kažem, evo?! - rekao je Filip.

- Ja znam to, to meni možeš da kažeš sa strane, ali mene će ponižavati - rekla je Anita.

- Ti nemaš dete, pa nemaš taj osećaj - dobacio je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić