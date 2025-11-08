Izgleda da počinje da voli trandže: Zorica bez dlake na jeziku žestoko zamerila Mikiju Dudiću izdaju, ne može da sakrije bes! (VIDEO)

Zario joj nož u leđa!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Zorici Marković kako bi progovorila o Mikiju Dudiću.

- Zorice kako komentarišeš sve prisniji odnos Mikija i Kačavende? - upitao je Darko.

- Kao što postoji utorak devojka, tako postoji i utorak baba. Ona je bila pijana i njega navukla, a ako njemu ne smeta onda mene boli uvo. Nazvala ga je: ''D*dlić'', očigledno želi da ga d*dla. Moj i njegov odnos se neće promeniti - rekla je Zorica.

- On smatra da se ništa nije ogrešio o tebe? - upitao je Darko.

- Pa ne znam kako nije, to je kao da je on sad u najstrašnijem sukobu s Bebicom, a ja ga nudim palačinkama. On najviše p*ša po sebi i vidim da mi se više ni ne javlja kao pre - rekla je Zorica.

- Sve ti se više čini da je počeo da igra rijaliti? - upitao je Darko.

- Pa kao kad je rekao: ''Šta bi bilo kad bi bilo'' podsetilo me na to da igra rijaliti, ali je pao na igru. Čini mi se po svemu sudeći da je prešao na trandže - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić