EMOTIVNA ISPOVEST KOJA JE ŠOKIRALA BALKAN: Aleksandra Nikolić otkrila kroz kakvu golgotu prolazi zbog zabrane prilaska svom detetu, Milovan Minić optužio suprugu da ga je POKRALA, najavili žestoku borbu za starateljstvo!

Ovo nikoga nije ostavilo ravnodušnim!

Pre početka emisije ''Pitanja novinara'', voditeljka Ana Radulović u studiju je, zajedno sa pripradnicima sedme sile, predstavnikom portala Pink.rs, Darkom Tanasijevićem i Ref portala Jovanom Ilićem, ugostila Aleksandru Nikolić i Milovana Minića.

Oni su danima unazad u jeku skandala zbog njenog bivšeg supruga, koji je putem suda, zabranio Aleksandri da viđa ćerku, uz brojne optužbe o zanemarivanju deteta.

Milovan i Aleksandra su ovom prilikom rešili da pred širokim auditorijumom otkriju svoju stranu priče.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević i Joca novinar porazgovarali su sa Aleksandrom Nikolić i Milovanom Minićem o njenoj situaciji sa Urošem, njenim bivšim mužem i ćerkom Anastasijom.

- Vi znate da smo Milovan i ja optuživali jedno drugo za neke stvari, on je sada iskoristio to. Ja sam u petak krenula po dete, a trebao je da bude sud, on je meni dva dana pred sud to uradio. Ročište je bilo da se ukine privremena mera ili da budu izmene - rekla je Aleksandra.

- Uroš je, kada je bio mlad, nažalost je ostao bez majke, on bi trebao da zna šta znači prisustvo majke, ne mogu da verujem da lišava sopstveno dete majke. Nama je malecka rekla da ako dođe da živi kod mame da nikada ga neće videti. Da ti se srce raspadne kada vidiš detence koje grca i jeca dok nam to priča. Ja sam Marijanu primorao da provede dete sa svojim detetom - rekao je Milovan.

- Pošto ste rekli da vas je prijavio dva dana pre ročišta, da li je održano ročište - pitao je Darko.

- Održano je, ali mi imamo zakazano veštačenje koje se čeka jako dugo, ništa se ne menja. Ispitivali su i mene i njega, trajalo je tri sata. On tera svoju priču, ja sam pričala istinu, da ja sada nešto kudim zakon ili situaciju, nije mi jasno...Neke stvari su očigledne! Da sam ja loša majka, ja za decu, ne svoje, ja bih za decu poginula - rekla je Aleksandra.

Milovan Minić je otkrio kako ga je njegova bivša supruga, Marijana pokrala, kako on ističe.

- Da li su Marijana i Uroš još uvek zajedno? - upitala je Ana.

- Da - rekao je Milovan.

- Je l' istina da je Marijana povukla sve sa tvog računa? - upitao je Joca.

- Da, posle razvoda dva dana je skinula 7.500 evra. Ja sam izašao napolje i nisam imao za kutiju cigara - rekao je Milovan.

Darko Tanasijević i Joca novinar nastavili su razgovor sa Aleksandrom Nikolić i Milovanom Minićem.

- Kada si poslednji put videla ili čula ćerku - pitao je Darko.

- Ja sam ga zamolila, ja sam pitala nju na video poziv pred njim, ja sam rekla da bih došla u Sombor. Da, ima 20-ak dana. Mi smo išli u Sombor, dozvolio je, išle smo svuda, a od tada je nisam čula. Imam informaciju da kada je čula da me neće videti, da je plakala, nije mi rečeno šta je on njoj rekao, ja znam da on priča ružne stvari o meni, jako ružne. Neverovatno mi je da meni malo dete tako kaže: "Ja znam da tata laže mama", stvorio je neki autoritet da se mala plaši da mu kaže da želi da živi kod mene - rekla je Aleksandra.

Autor: S.Z.