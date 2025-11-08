TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Aneli i Asmin izneli prljav veš iz svog odnosa, Luka se izgubio u svojim lažima, Filip vinuo Maju u nebesa, Anitu srozao na samo dno, a Teodora ponovo izbegla da govori o svojim emocijama!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara'', te je tako voditeljka Ana Radulović u studiju ugostila pripadnike sedme sile, Darka Tanasijevića i Jovana Ilića - Jocu novinara, koji su učesnicima Elite postavljali vruća pitanja i saznali brojne stvari.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Sada ovde ljudi mogu da tumače to kao da li je on tebe ostavio i našao devojku posle 10 dana, a ti si govorila da si kivna jer te je prevario. Da li si ti preuveličavala da bi izazvala sažaljenje kod naroda - pitao je Darko.

- Ne, ja ništa nisam preuveličavala, ja se osećam prevareno. On je rekao da je napravio dete nekoj pekarki, sve govori o čoveku koji je u stanju tako nešto slagati. Ja imam dokaze da smo bili zajedno, da smo bili u Opatiji, u Cazinu. Po meni, jeste Stanija obmanjena i da je slagao. Zašto mu nije rodila dete?! Ne želi da mu rodi dete jer zna kakav je otac ustvari - rekla je Aneli.

- Aneli, raspravljali ste se ovih dana i ti si jednom rekla: "Nisam mu jednu reč rekla za sve što mi je napravio", šta ti je napravio i šta te najviše boli - pitao je Darko.

- To što me je ostavio kao zadnjeg kera, to što je lagao da ima dete s nekom ženom s kojom nikada nije živeo. Porekao je ceo naš život, zgazio ga je i bacio kao da je naše dete igračka, igrao se sa dečijim emocijama - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević pročitao je Aneli Ahmić poruke koje mu je Stanija Dobrojević poslala.

- Moram samo da kažem da mi je Stanija sada poslala poruku koja glasi: ''Kako prevario ako je ona znala za mene i znala da je on sa mnom u Majamiju i bila u kontaktu s njim, a ja nisam znala za nju? Kako se to zove? Kad ona zna da on ima novu devojku, a nova devojka ne zna ni da ona postoji? Pošto se on prestavio kao slobodan, verio me, svaki dan se gledali s njegovom porodicom na video poziv, a ni njegovi je nisu pominjali? Kako se to sve zove? Objašnjava?'' - otkriva Darko, pa dodaje:

- ''Evo čak i da mu je žena. Oni su muž i žena, i muž ode ima novu devojku. Žena zna za novu devojku, samo nova devojka ne zna da žena uopste postoji? Muž se predstavio slobodan, verio novu devojku, a žena zna za novu devojku, ćuti i sprema se za ulazak u rijaliti? I onda uđe i kaže: "Prevario me". Kako prevario kad si ti znala za njegovu devojku i ćutala? U ovoj prici samo nova devojka je obmanuta i prevarena'' - otkriva Darko.

- Jeste ona obmanuta, ali ja sam obmanuta i ostavljena kao ker. Mene zanima samo da li se ona dopisivala samo deset dana s njim ili? Vidim da joj je cilj da napravi od sebe žrtvu i ja joj prihvatam, onda neka bude ona obmanuta. On joj jeste rekao da on ima sa pekarkom detom i ja verujem u to jer on jeste taj tip, ali moje dete i ja smo ostavljeni kao zadnji kerovi na ulici. Meni po svemu sudeći deluje da su oni mene tipovali i da je ovo dogovor između njih dvoje, tako da je zato on ovoliko miran samo žele da se Stanija opere - rekla je Aneli.

Darko Tanasijević, predstvanik portala Pink.rs, podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o odnosu njega i Aneli Ahmić.

- Ja sam s njom raskinuo 22. maja 2022. godine, kada je bila tri dana na afteru. Bila je tu kod mene - rekao je Asmin.

- Pre nego što sam krenula za Dubrovnik bila sam trudna, nisam htela da rodim drugo dete. Popila sam tabletu i izašlo je iz mene i to ću na poligrafu da dokažem. Sram vas bilo - rekla je Aneli.

- Majko koja imaš dete, šta si te mešaš?! Sramoto nacije - skočio je Luka.

- Aj m*š tamo, sedi nacijo, pričaj koliko para si uzeo da budeš tu - rekla je Kačavenda.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Asminom Durdžićem o Aneli Ahmić i DNK testu.

- Ja sam s Aneli raskinuo nakon njenog aftera u Dubrovniku, a posle toga se desio šta se desio. Ona se vratila kod mene u petom mesecu - rekao je Alibaba.

- Da li si ti shvatio da je Aneli promenila priču? - upitao je Darko.

- Ona je bila ostavljena žena i kačila moje devojke na stori, a kada sam otišao kod Stanije, ona je znala da sam kod Stanije. Kada je bilo nevreme u Sarajevu, ona je tražila još 1000 evra. Kaže da sam je ostavio kao kera, a dao sam joj taj mesec 5000 evra. Posle toga mi je tražila 6000 evra za stan koji je htela da uzmem - rekao je Alibaba.

- Nije istina - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Asminom Durdžićem o odnosu sa Aneli Ahmić i ćerki Nori.

- Koliko te muči ta etiketa monstruma koju ti je Aneli dodelila - pitao je Darko.

- Najviše me je zabolela etiketa "gej", to monstrum nije me toliko bolelo koliko da mi je gurala dil*o u du*e. Ja sam bio monstrum koji je nju tukao trudnu, uništio život i sve ostalo, a ona sa mnom priča kao da se ništa nije desilo - rekao je Asmin.

- Za mene ti jesi tata monstrum, sada si opet izjavio da te ne zanima Nora dok ne napravi DNK. DNK će se napraviti njemu u inat i želim da se ovo što pre završi - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću koji je pobesneo kao ris na svoju bivšu devojku Aneli Ahmić.

- Ja sam hteo još na početku da radim DNK test, ti si mi najveća greška u životu. Idu mi na k*rac ove njen laži, jednom reci istinu - rekao je Alibaba.

- Milena kako ti komentarišeš? - upitao je Darko.

- Sve mi se smučilo. Setimo se šta je pričala za Mevlidu i tako dalje. Govorila je jasno i glasno da je bila na klinici za kiretažu, a sada je pila tabletu. Aneli najviše boli 2 miliona dinara koje je Alibaba poslao Staniju i mislim da u ovoj sezoni ona blefira. Ja se nadam da će ovog puta da joj se uvali puška. Ovaj autfit joj neće pomoći, ove godine nemam šta da kradem. Jedva čekam poligraf i mislim da se priča šalta. Ja se pitam kako ne ustane da napuši Maju Marinković s kojim je u sukobu zbog Luke, pa zato što je boli k*rac za Luku. Evidentno je da nju zanima Janjuš i to je tako. Ona ima sigurnost da ostavi kod Site dete da joj ga čuva za lovu, a nema poverenja da ocu svog deteta da dete da ga vidi. Ja jedva čekam da vidim šta će se desiti sa DNK i te fore da je ona jadna majka i tako dalje me ne zanimaju - rekao je Alibaba.

Voditelj Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Miljanu Kulić kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Šta si ti Miljana zapazila u čitavoj ovoj priči i šta je ono što je tebi najdominantnije - pitao je Darko.

- Smatram da su se Aneli i Grofica dogovorile, jer je znala da ulazi u rijaliti, da ona traži DNK odavde, a da Grofica ne dozvoljava. Ne može neko da ode i da otme Grofici dete, da se uradi DNK, ona da toliko želi, ona bi otišla kod Drveta, pa da zajedno sa Asminom u pratnji produkcije odu po Noru i da se uzme taj bris. Pričala sam sa Asminom o svemu, naravno da sumnja, on kaže da u sumnji živi već dugo godina - rekla je Miljana.

- Ti si videla tu sliku Nore i Žikine ćerke - pitao je Darko.

- Videla sam kada sam izašla iz Elite 8, da, da liče, ali isto tako liči i na Asmina. Više liči na Ziku i na Zikino dete, ko ne bi bio u neverici i psihički polupan. On je hteo, Grofica mu je rekla da će da osramoti njihovu porodicu, čime?! Naravno da je pretpostavljala da će da Asmin uradi DNK i tako će osramotiti. Sve je to dogovor između Grofice i Aneli. Stanija je prevarena i obmanjena, ako je istina ovo što je ona napisala. Svi smo bili na njenoj strani, većina, branili je dve sezone, e sada kada je došao Asmin i kada konačno dokazi izlazi, evo, neka uradi DNK i neka nas demantuje - rekla je Miljana.

Maja Marinković sedela je ispod trema, te se tom prilikom posvađala sa Asminom Durdžićem.

- Ko da mene boli uvo i za njega i za nju, ja sam s njom na sudu, pa nisam im ja ovi poltroni. Ja nisam potkupljiva osoba, ja ne pričam ono što neko hoće da čuje, ja nisam ovi potrčci, pričam ono što ja mislim - rekla je Maja.

- Ti ne poštuješ nekoga ko ti želi dobro, ti si jedna obična budaletina! Ti si rekla da ja ne želim da spustim loptu i da neću da vidim Noru - rekao je Asmin.

- Nemoj da lažeš! Mene nemoj da hvataš na ovu galamu - rekla je Maja.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Aneli, hajde da pričamo o tebi i Luki i o svemu što se desilo u prethodna tri dana. Ti si sama primetila i rekla više puta da je Luka totalno fejk i robotizovan kada odgovara na pitanje o Maji Marinković. Šta ti to govori - pitao je Darko.

- Danas sam to komentarisala i sinoć kada je bio klip Maje i Filipa, to se tada desilo. To su neke reakcije koje sam htela da prećutim, nisam htela da se to čuje, ali eto to su dve situacije...Postoji sumnja, imam pravo da sumnjam posle svega što sam gledala - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Aneli Ahmić o njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Aneli rekla si da je počeo da priča Luku drugu priču čim su se okrenule? - upitao je Darko.

- Ja sam ga pitala: ''Da li imaš u planu da pričaš sa mnom?'', a on mi je rekao: ''Nemam''. Kada je video da se okrenula kamera, on je promenio ploču - rekla je Aneli.

- Šta tebi to govori? - upitao je Darko.

- To su te laži koje me izluđuju. Meni ne pije vodu to što oni pričaju da je on sa mnom zbog fanova jer osetim da me voli, ali on sve taktizira - rekla je Aneli.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, porazgovarao je sa Aneli Ahmić o spavanju u kući Stefana Karića.

- Zbog čega si se totalno pogubila o pričama za Stefana Karića - pitao je Darko.

- Ništa se ja nisam pogubila, tačno sam ispričala sinoć kako je bilo. Nikada nisam izjavila da je Osman došao po mene, nego da sam ga zvala. Očekujem da sada gledaoci montiraju i šlep službe - rekla je Aneli.

- Zbog čega te je uznemirilo to što se saznalo za tebe i Stefana - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o izjavu koju je dao na sudu.

- U kojim situacijama sebe ne prepoznaješ kao što si rekao? - upitao je Darko.

- Zasmetalo mi je što je pričala sa Janjušem, a ja sam prećutao. Ne može da me ubeđuje kao prošle sezone da ja imam emocije prema Sandri kad nisam imao. Ne može da me ubedi da grešim za Đedovića i da joj je prijatelj kad nije. Preko - rekao je Luka.

- Da li je istina da si sudskim putem želeo da lažiraš svoju izjavu i da si za novčanu zaradu lažiraš istinu? - upitao je Darko.

- Nikada pošto ja nisam znao da cu ici na sud i pod dva ja sam stao u zaštitu te žene. Ja sada kad ovo govorim, oni mogu da prevedu na nemački i da je tek onda ukanalim - rekao je Luka.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi dala svoj sud o odnosu Aneli i Luke.

- Šta ti kažeš na sve ovo što si čula - pitao je Darko.

- Odnos Luke i Aneli, ja ne znam ko...Možda ima neka želja ili nešto što ih drži, ja mislim da ih drži jer misle da će im biti lakše da se drže zajedno. Samo iz njima znanih razloga ostaju zajedno, za mene to nije ljubav. Luka se ponaša u vezi sa Aneli kao da nešto krije. Sebe toliko spušta i ponižava jer zna da je još nešto uradio loše, a Aneli u nešto sumnja. Meni je ona rekla da zna da je manipulator i da laže za neke stvari, ali da ga voli. Znaš ono, vidi istinu, a veruje u laž. Oni nisu svesni da će Asmin biti mala beba za to kakav će njoj Luka biti neprijatelj ovde - rekla je Matora, te je dodala:

- Ti si rekao da si se čuo sa drugom od Tanje, sa nekim, za drugu izjavu koju je davao napolju, kada je otišao sa Tinom koja je 150 metara od njih, citiram ga, a Aneli za to nije znala. On se možda čuo sa njom?! Ja pokušavam nekada da ga sprečim i da ga opomenem, da se ne blamira, a on se razdere. On sebe ukanali. Čovek je rekao ovde da je započeo sa Majom kada mu je Nerio rekao za ono. Ima nekoga koga muka natera na to da bude ku*va, a neko je ku*va u duši. Luka ima to nešto u sebi gde će da ti prećuti - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o svom odnosu s Filipom Đukićem.

- Da li si razočarana što se tvoj odnos sa Filipom završio pogotovo nakon što ste u utorak bili intimni? Prvu noć si istakla da ti je poseban i da je on jedini dečko s kojim bi bila u vezi? - upitao je Darko.

- Krivo mi je što nam se odnos završio zato što mi je stvarno bio poseban i gotivila sam ga i dalje. Kada je on ušao, bio mi je favorit i moju podršku sam svu preusmerila na njega - rekla je Anita.

- Rekla si da ti je Filip u izolaciji pričao drugačiju priču od one za stolom, na sta si tačno mislila? - upitao je Darko.

- Ja sam njemu rekla kako stvari stoje, ali on je hteo da se zagrlimo to veče. Meni nije bitno da li ćemo imati nešto ili ćemo biti prijatelji, ali on mi je rekao: ''Meni se svidela Teodora dok ti nisi ušla'' - rekla je Anita.

Predstavnik Pink.rs portala, novinar i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anitom Stanojlović o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Zbog čega si u radiju rekla da Filipa ne zanima Teodora, već devojka spolja. Ne misliš li da si i na taj način sebe ponizila - pitao je Darko.

- Ne smatram da sam sebe ponizila jer Filip i ja kada smo počeli da se dopisujemo, nismo želeli vezu, ja sam volela Anđela. Filip je imao slobodu da se viđa sa kim hoće, ja sa kim hoću, bili smo u kombinaciji. Znam da mu se sviđa druga devojka od spolja - rekla je Anita.

- U četvrtak si imala priliku da vidiš delić Majinog i Filipovog flerta u žurki, kako ti gledaš na to i da li misliš da će im se to ponoviti u Eliti - pitao je Darko.

- Ne znam, ako im se ponovi, ponoviće se...Smatram da se Maja kompleksira kada sam ja u pitanju, oseća se ugroženom, došla je lepa, atraktivna devojka koja je pobedila. Asmin je izabrao da provodi vreme sa mnom, družimo se, ono što mi pričamo oni nemaju pojma. Mislim da Maja misli da se Alibaba i ja muvamo - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Filipom Đukićem o njegovom odnosu s Anitom Stanojlović.

- Kada si priznao Aniti da si bio intiman sa Majom? - upitao je Darko.

- To nije istina, a i da je istina to ne menja ništa. Najviše mrzim dr*kanja sve i da je istina. S namerom je uradila to da posvađa mene i Maju - rekao je Filip.

- Pre mesec dana si rekao da čekas Anitin ulazak i da hoćes da budeš s njom u vezi, šta se promenilo za samo mesec dana? - upitao je Darko.

- Promenilo se to da mi se Teodora sviđala sve više i više - rekao je Filip.

Voditelj i novinar, Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Filipom Đukićem o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović i Majom Marinković.

- Otkako je ušla Anita, primetio si da te Alibaba napada. Prvo si sumnjao da ima nešto protiv tebe, a onda si došao do zaključka da mu se dopada Anita. Po čemu si to primetio? - upitao je Darko.

- Mina i Vanja su pričale u Odabranima, onda su meni rekli da li sam video, rekao sam da treba da vidim. Razlog je bila Anita, po meni je to legitimno, mene je to iznenadilo to što je skočio u tom tonalitetu - rekao je Filip.

- U utorak si u ćošku u Odabranima bio na korak do poljupca sa Majom, šta je presudilo da se to ne desi - pitao je Darko.

- Stoka pijana. Ne znam šta je presudilo. Nikakva veza, nije ništa sa Majom, mi smo drugari, sprdamo se i zezamo se. Iskreno, da nema Maje, ja bih bio smoren u nekim situacijama. Dragi su mi neki ljudi ovde i prijaju mi - rekao je Đukić.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Maji Marinković kako bi progovorila o sukobu s Anitom Stanojlović.

- Majo kako komentarišeš sve ovo što je Anita izrekla na tvoj i Filipov račun? - upitao je Darko.

- Kažu: ''Budalu nit j*bi, nit kući vodi''. Ona je utorak devojka i iskoristila je da slaže takvu budalaštinu kako bi sebe oprala. Devojka je psihopata, kao što je uhodila Marka Markovića i Stefanovića, tako i sad radi. Ona je utorak devojka kao i sve ostale, ne znam šta je očekivala nakon što joj je Filip sve rekao. Ona nema dva grama mozgda, došla ovde i prosula se za 24h. Nakačila mi se otkad je ušla, ja jesam mama rijalitija, ali ne mogu i učiteljica da budem. To što oni sad dolaze na moje prognoze od pre dve godine, to nije moj problem. Ona više nije na pravom putu, njeni putevi i vozovi su davno prošli - rekla je Maja.

- U utorak su se jako čudne stvari dešavale između tebe i Filipa. Vi ste bili nikad prisniji, da li vi kamuflirate prirodu vašeg odnosa? - upitao je Darko.

- Ovde se više priča o njegovom poljupcu mene u rame, nego o tome što se devojka is*ksala posle 24 h. On je moj prijatelj, mi imamo tu relaciju - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Teodori Delić kako bi progovorila o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Teodora je l' ste raskinuli ti i Bebica veridbu? - upitao je Darko.

- Jesmo, ali sada smo na nekoj relaciji da ohladimo glave i on i ja da razmislimo o svemu. Po mom mišljenju Nenad treba ozbiljno da ohladi glavu, ali smatram i za sebe - rekla je Teodora.

- Ti si rekla Bebici da mu nećeš preći preko toga što ti je gunđao u krevetu - rekao je Darko.

- On nema ništa loše za mene da kaže - rekla je Teodora.

Nakon Teodore Delić, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Kod vas oboje je slično da kada imate probleme, oboje volite da mutite. Šta se dešava - pitao je Darko.

- Teodora je rekla taj dobar početak, da, jesam rekao da smo raskinuli u afektu, spavamo na isti način, nismo raskinuli, ali imamo taj problem, neće da odgovori konkretno na pitanje. Ja vrlo dobro znam kakav je naš plan i šta mi pričamo. Ovo sa Filipom me ne ugrožava, meni smeta da ona svaki put bude tema da ona nekome nešto priča i da u nekoga gleda. Poverenje mi poljulja, neprijatno mi je, non stop gleda u ovom pravcu, neprijatno mi je - rekao je Bebica.

- Je l' ti veruješ Terzi da se tvoja verenica raspituje za drugog dečka - pitao je Darko.

- Ne, jer je tako muljao i petljao i nikada se nije ispostavilo kao istina. Kada popije, ona je uvek slobodnija, smeje se i tako dalje, pa će da bude da mu se smeje i ima te rupe da se ne seća šta je tu bilo - rekao je Macanović.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao svoj odnos sa Teodorom Delić.

- Filipe da li ćeš sada upotrebiti svoje magične moći kada su raskinuli? - upitao je Darko.

- Neću ja odmah da smaram kao slepac, nek razmisli i onda ćemo videti šta će biti. Ukoliko se ne budu pomirili, videćemo šta će biti - rekao je Filip.

- Da li te više radi Teodora ili Anita? - upitao je Darko.

- Teodora - rekao je Filip.

Vanja Prodanović dobila je reč kako bi prokomentarisala odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Kako ti gledaš na ovu situaciju - pitao je Darko.

- Svi sada nešto pljuju Filipa, meni se on sada još više sviđa kako je emotivno otvoren. Šalim se. Sveukupno sam provela sa njim, 46 sati, 35 minuta i 28 sekundi sam provela sa njim. Sklapam kockice, Filip je jako direktan i koncizan, Teodora kada je pitaju, ona ne demantuje. Sve je jasno kao dan, mislim da će biti zajedno ako se ne pomire - rekla je Vanja Prodanović.

- Pričaj - rekao je Darko.

- Ja sam rekao Milanu dok je ovde sedeo, dok je bila emisija da šta god da se desi između Teodore i Bebice, oni će preći preko svega i biće zajedno. Bebica će preći preko gledanja, ja verujem Filipu kada kaže da se gledaju, Teodora je imala te momente, voli da flertuje i da koketira. Bebica sve zna, nema šta tu da se priča, samo ne znam kada bi otišla korak dalje, da li bi Bebica preko toga prešao?! To bi za mene bila novost, ovako je sve staro, verujem Filipu kada kaže da Teodora flertuje. To je neki patološki odnos, oni nisu normalni - rekao je Dača.

Voditeljka Ana Radulović dala je reč Joci Novinaru koji je porazgovarao sa Minom Vrbaški i Borislavom Terzićem Terzom.

- Mina slušao sam danas kad si priznala da ti smeta Terzin alkohol? - upitao je Joca.

- Pa mi nemamo drugi problem sem tog alkohola. Ja nemam vremena da trpim pijanca i negde onaj prekid na početku nas je ponovo spojio. On me ne guši, ne gušim ni ja njega i mislim da ćemo mi opstati ovakvi. Ja njemu sto posto verujem u sve što priča i znam da nemam nikakvu konkurenciju što se tiče nijedne devojke - rekla je Mina.

- Da li misliš da je on dve godine smrtno zaljubljen u Teodoru pošto mu je ona glavni fokus? - upitao je Joca.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Zorici Marković kako bi progovorila o Mikiju Dudiću.

- Zorice kako komentarišeš sve prisniji odnos Mikija i Kačavende? - upitao je Darko.

- Kao što postoji utorak devojka, tako postoji i utorak baba. Ona je bila pijana i njega navukla, a ako njemu ne smeta onda mene boli uvo. Nazvala ga je: ''D*dlić'', očigledno želi da ga d*dla. Moj i njegov odnos se neće promeniti - rekla je Zorica.

- On smatra da se ništa nije ogrešio o tebe? - upitao je Darko.

- Pa ne znam kako nije, to je kao da je on sad u najstrašnijem sukobu s Bebicom, a ja ga nudim palačinkama. On najviše p*ša po sebi i vidim da mi se više ni ne javlja kao pre - rekla je Zorica.

Asmin Durdžić prošetao je par koraka s Teodorom Delić i u prolazu popričao s njom o njenom odnosu s Nenadom Macanovićem Bebicom, prilikom čega ona nije demantovala da joj se sviđa Filip Đukić.

- Plakala sam zbog toga što smo se posvađali - rekla je Teodora.

- Zato što si nesrećna. Filip te ne zanima? - upitao je Alibaba.

- Ko ova Dušica - smejala se Teodora.

- Ti se bojiš nesigurnosti - rekao je Alibaba.

