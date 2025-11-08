AKTUELNO

SMATRA PROMENU OBIČNIM BLEFIRANJEM?! Sofija dala svoj sud o Terzinoj izjavi da će se svim silama potruditi da postane idealan muškarac za Minu, bivšem uputila jasnu poruku!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Borislav Terzić Terza sinoć je u emisiji ''Pitanja novinara'' doneo odluku da započne proces potpune transformacije ličnosti, kako bi udovoljio Mini Vrbaški, koja ga je zamolila da koriguje pojedine stvari.

Naime, oni su poslednjih nedelja imali učestale nesuglasice zbog njegove konzumacije alkohola tokom žurki, te je on rešio da posluša njen savet i reši se loše navike.

Tim povodom, portal Pink.rs kontaktirao je njegovu bivšu devojku, Sofiju Janićijević, koja je dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

Sofija i Terza su tokom svoje emotivne veze imali takođe rasprave oko njegovog slobodnijeg ponašanja kada popije tokom žurki i proslava, a sada je otkrila da li očekuje da će svoju lošu naviku korigovati zbog ljubavi prema Mini.

Sve je moguće u teoriji, samo što je praksa do sad više ličila na “pričam da me snimaju”. Ajmo da vidimo šta će da se desi kada dođe utorak, pa onda možemo da pišemo o promenama. Svakako ima moju punu podršku za sve priče koje mu je milo u trenutku da izgovori, mi smo ostali u odličnim odnosima bez svađa i od mene će uvek imati podršku - istakla je Sofija.

Autor: S.Z.

