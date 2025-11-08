TI RITUALI SU SE ZAVRŠAVALI SMRTNIM ISHODOM: Marko Đedović se osvrnuo na Anelino i Sitino primenjivanje CRNE MAGIJE, otkrio ŠOK detalje!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti voditeljke Sanja Marinković bili su Jovana Jeremić, Eva Ras, Vesna Đogani, Marko Đedović i Đorđe David.

Marko Đedović prokomentarisao je najaktuelnija dešavanja u najgledanijem rijalitiju svih vremena, te je za sam početak dao sud o odosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Odnos Luke i Aneli je lažan. Kad to kažem, mislim da nema tu nekih emocija. Ona je meni slala stravične slike Luke iz kreveta, gde je pored nje i slika se, da fanovima izgleda kako on voli njenu ćerku, kako bi dobio pare od podrške zajedničke. Anelino dete i neki čika iz rijalitija, stravično sve. Luka je zaradio oko dvadeset hiljada evra od fanova. Pritom, osam godina je bio na robiji, nije pogodno da takva osoba bude pored deteta. Što se tiče Aneli, kod nje i njene sestre je sve lažno. Sitin sin je ispričao sve, prolatio je kroz zlostavljanje i mučenje od strane majke. Da ne pričam tek o nekim ritualima, crnoj magiji koju su praktikovale. Jedan ritual, veoma poznat od kojeg su ljudi završavali sa smrtnim ishodom. Ni crkva ne osporava da postoji magija. Primitivci primenjuju crnu magiju, to je tako.

