NISI ISPAO FER PREMA MENI: Anita priznala da je razočarana u Filipa do srži, Maja joj zadala udarac ispod POJASA! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredna na redu da iskaže svoj stav o današnjoj anketi za najsebičniju osobu bila je Anita Stanojlović.

- Filip je na prvom mestu. Nije ispao fer prema meni. Na drugom mestu je Teodora zbog odnosa sa Bebicom, svake godine neki drugi momak s kojim ga zavlači - kazala je Anita.

- Moj drugar Filip je na prvom mestu. Veoma mi je krivo jer je toliko sebičan pa ne o*ali nekoliko devojaka tokom žurke utorkom. Na drugom i rećem su Aneli i Asmin - kazala je Maja.

- Ivane, veoma si sebičan prema Miljani, sebičan si prema svojoj decim jer si ti jedan odloš i jazavac. Treća osoba je Teodora zbog odnosa sa Bebicom - kazala je Sara.

