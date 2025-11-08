AKTUELNO

Domaći

USAGLASILI SE OKO JEDNE STVARI: Aneli i Asmin poručili Bebici da širom otvori oči i prihvati istinu: NA SILU DRŽIŠ TEODORU PORED SEBE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dali svoj sud!

Naredna osoba koja je iskazala svoj stav kada je reč o anketi za najsebičniju osobu bila je Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Bebica. Nije Teodora, kako mnogi govore, jer je on drži blizu sebe po svaku cenu. Dača i Kačavenda.

- Istina je da Bebica drži pored sebe Teodoru, siguran je da ona nema emocije prema njemu, a to izgnoriše. Na drugom mestu je Miljana Kulić. Veoma je sebična, ne znam ko može da te trpi takvu. Na prvom mestu je Kačavenda - kazala je Aneli.

- Aneli, Asmin i Luka - kazala je Miljana.

- Ja ću ovog puta navesti osobe koje su najduže u rijalitiju ovde. Lepi Mića, Miljana i Janjuš - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

