AKTUELNO

Domaći

Ti si pobednik ove sezone: Mina Vrbaški se emotivnim rečima obratila Terzi i žestoko potkačila Milicu Veličković, on završio u SUZAMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slomio se na komade!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije. Emotivno obraćanje Mine Vrbaški dovelo je Borislava Terzića Terzu do suza.

pročitajte još

Isterali sve na čistac! Janjuš priznao kako je došlo do pomirenja sa Alibabom, Kačavenda dobila opomenu: Zgaziću te! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Terza, on na sve moguće načine od prvog dana mi sve pruža koiko god da sam ga gurkala od sebe. Govorila sam mu da mi ne prilazi, a on je i dalje bio tu. On je svima pomogao, kad je i njemu najteže tu je za sve ostale. Mislim da je ovo tvoja godina, da će da se pokaže da je ono što se mislilo da je moralno da nije i da si pravi otac. Mislim da ćeš ove sezone biti pobednik. Terza, nemoj da plačeš. Što se tiče ostalih ima dosta ljudi koji su tu bili za mene, moram i Miću tu da provučem. Druga osoba je Santana. Ja sam videla kakav je bio napolju, napravila mu se nepravda i jedan od najboljih prijatelja mu je sad sa bivšom ženom. Pored svih problema on je ovde za sve vas tu, na svim žurkama, veseljima. Treće mesto je moj novi prijatelj Dača. Ovo se podrazumeva i za Milenu. Dača je neko sa kim provodim najviše vremena od novih učesnika, zahvalna sam jer ćeš mi biti prijatelj i sve što radiš je dobro za narod - rekla je Mina Vrbaški.

pročitajte još

Žestoko: Takmičari nikad žešće udarili na Asmina i Aneli, Durdžić brutalno ponizio Vanju Prodanović! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Mene majka nikad nije videla ovakvog, mislila je da sam hladan kao otac: Peja se guši u suzama nakon brodoloma sa Enom Čolić, jecajući joj se obratio

Domaći

ŠOK! Terza počeo da lije suze kada je ugledao sliku Barbare i Milice, na ovo niko ne ostaje imun! (VIDEO)

Zadruga

Stala mu knedla! Terza dobio pitanje o kajanju, evo šta je odgovorio (VIDEO)

Zadruga

Dok svi igraju, on tuguju! Milovan Minić se guši u suzama! Žurka ga zatekla kad mu je najteže! (VIDEO)

Zadruga

NE MOGU OČIMA DA GA GLEDAM: Anđela se guši u suzama zbog Gastoza i Sofije, ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Zadruga

Aneli jeca na sav glas: Guši se u suzama, ne može da se obuzda! (VIDEO)