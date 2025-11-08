Ti si pobednik ove sezone: Mina Vrbaški se emotivnim rečima obratila Terzi i žestoko potkačila Milicu Veličković, on završio u SUZAMA! (VIDEO)

Slomio se na komade!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije. Emotivno obraćanje Mine Vrbaški dovelo je Borislava Terzića Terzu do suza.

- Na prvom mestu je Terza, on na sve moguće načine od prvog dana mi sve pruža koiko god da sam ga gurkala od sebe. Govorila sam mu da mi ne prilazi, a on je i dalje bio tu. On je svima pomogao, kad je i njemu najteže tu je za sve ostale. Mislim da je ovo tvoja godina, da će da se pokaže da je ono što se mislilo da je moralno da nije i da si pravi otac. Mislim da ćeš ove sezone biti pobednik. Terza, nemoj da plačeš. Što se tiče ostalih ima dosta ljudi koji su tu bili za mene, moram i Miću tu da provučem. Druga osoba je Santana. Ja sam videla kakav je bio napolju, napravila mu se nepravda i jedan od najboljih prijatelja mu je sad sa bivšom ženom. Pored svih problema on je ovde za sve vas tu, na svim žurkama, veseljima. Treće mesto je moj novi prijatelj Dača. Ovo se podrazumeva i za Milenu. Dača je neko sa kim provodim najviše vremena od novih učesnika, zahvalna sam jer ćeš mi biti prijatelj i sve što radiš je dobro za narod - rekla je Mina Vrbaški.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić