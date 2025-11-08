Kačavenda nova snajka Zlate Petrović?! Pevačica iskreno o flertu Mikija i Milene, a evo šta kaže o sinovljevoj svađi sa Zoricom Marković

Pevač Miki Dudić, sin Zlate Petrović i Hasana Dudića, ovih dana u žiži je interesovanja javnosti zbog svog učešća u "Eliti", gde se polako, ali sigurno menjaju njegovi međuljudski odnosi sa drugim cimerima u Beloj kući.

Naime, iako je isprva ratovao s Milenom Kačavendom, njih dvoje sada imaju korektan odnos, a Dudić ne štedi komplimente na račun svoje cimerke. Ukućani su već uveliko počeli da šuškaju o simpatijama između njih dvoje, te prognoziraju da će Milena biti nova snajka Mikijeve majke, pevačice Zlate Petrović, koju smo tim povodom kontaktirali.

- Ne bih se tu ništa mešala, nisam vodila ratove ni kada je Jovan bio tamo, ali ni sada. U svakom slučaju, svog sina ću uvek da podržim. Kod mog Mikija ne vidim da mu se ijedna žena tamo sviđa, ali da komentariše da se neko lepo oblači, da je elokvetan... Što da ne, ima oči, ima pravo da komentariše, tu ne vidim ništa loše, ali ni da postoje varnice u ljubavnom smislu - kaže Zlata za Pink.rs i dodaje:

- Sve što moje dete bude poželelo, uvek ću da stojim uz njega. Ali, nema ništa tu, ja poznajem svog sina, nema ničeg tu ljubavnog. Oni se malo smeju tu, na taj način, ali ima pravo da komentariše nju na lep način. I on voli da se licka, da je doteran, sređen, pedantan, pa je dao svoje mišljenje o njoj, primećuje to i kod nje - objašnjava Milena.

Upitali smo je i kako komentariše rasprave svog sina i koleginice Zorice Marković, upravo zbog Milene Kačavende.

- Oni tamo žive, doći će neko treći, peti, osmi, nešto će reći... Ne vidim da su se posvađali Miki i Zorica, vidim da se često ispričaju kad sede. Moju Zorku volim na svoj način, bitisala sam i živela sa njom kao kolega, savršeno sve... Nikada nismo dozvolile ništa ružno, uvek je bio lep i normalan odnos. Oni su u rijalitiju, pa ćemo da vidimo šta će biti, ja još uvek ne mogu nikakav zaključak da donesem. Ja nju volim, uvek ću je voleti. E sada... Ako budu neke druge stvari, svako će govoriti o sebi, šta da kažem drugo - poručila je Zlata.

Autor: D. Tanasijević