NE TRPIM TU KLOŠARKU ZA DŽABE! Šokantne prepiske Luke Vujovića, pogledajte šta je pisao o verenici Aneli: Imam cilj, fanovi se lože, a posle Nove godine PEDALA! (FOTO)

Učesnik "Elite" Luka Vujović neretko je na meti kritika svojih cimera u Beloj kući jer, prema mišljenju mnogih, sa svojom verenicom Aneli Ahmić "igra rijaliti" i opstaje u emotivnoj vezi samo zarad podrške, fanova i navodno višeg cilja.

Luka se, s druge strane, kune u ljubav prema Aneli, koja je i sama prema njemu nepoverljiva i često ga optužuje da laže i da od sebe "pravi žrtvu", a sada su se na društvenim mrežama pojavile navodne Lukine prepiske sa javnosti nepoznatom osobom, gde govori o svojoj taktici, ali i iznosi svoje pravo mišljenje o Ahmićevoj sa kojom je, po svemu sudeći, iz koristi.

- Kakva bre Aneli, kakve sam ja ribe imao... Nego, ne mogu verovati koliko se svi lože na to fanovi itd... I porodica, haha! Posle Nove godine pedala - pišao je Luka, koji je pomenuo i Sandru Obradović, sa kojom je prošle godine takođe bio u vezi, pre Aneli.

- Ma, Sandra je gospođa, devojka na mestu , zato i ne čačkam tu, ne želim da je povredim. Ona samo za ozbiljno, kuća, dete itd. Kad završim, javljam se Sandri - pisao je Luka.

- Zna brat šta priča, nije Luka od juče. Znao sam da ne radim ovo ništa za džaba i trpim klošarku. Dođe mi da pustim sve, majke mi, kad ono, glas u glavi - cilj, Luka, cilj! Ja se trgnem! Ne brinite vi za Luku, znam šta radim bre. Guram do kad je potrebno, posle ćao. Pa šta misliš, da bi me zvali u devetku da nisam gurao? Ne. Još sad Janjuš ulazi, Asmin kako sam čuo, znaš koja priča brate. Ona posle ulazi, malo vamo, tamo i pedala Nova godina, tu negde. Još ako bude riba kakvih... Pa slušaj, tu je bivši muž, bivši verenik i ja tu kao verenik sadašnji, to bre film, najjače - pisao je Luka pre početka aktuelne sezone "Elite".

Autor: D. T.