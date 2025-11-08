U "Eliti" je odjeknula vest da je Luka Vujović svojevremeno bio sa Tatjanom Rojban, koja je sa njim navodno varala svog muža Davida Rojbana, od kog se razvodi.

Luka je izneo svoju stranu priče, svoj iskaz je za naš portal dao i David, a sada se prvi put za medije ovim povodom oglasila Tatjana Rojban, koja je progovorila o paklu kroz koji je prošla sa još uvek zakonitim suprugom, prirodi odnosa sa Lukom Vujovićem, ali i navodima da je Luka svojim svedočenjem na sudu u dogovoru sa Davidom planski napakostio njoj, u sporu koji sa suprugom vodi u vezi sa starateljstvom nad decom.

Njenu izjavu vam prenosimo u celosti:

- Želela bih da se čuje i moja strana priče i potvrđujem sve ono što je objavljeno u medijima od strane Žane i to je samo deo onoga kroz šta prolazim već duže vreme, ali ja svoje bitke bijem ovde. Od strane mog još uvek zakonitog muža trpim konstantni psihički pritisak i mobing koji je prerastao u ozbiljno zlostavljanje. David se u javnosti i na sudu predstavlja kao moralna gromada (Nemac) koji je "zgrožen" našim balkanskim mentalitetom. Čovek bez mrlje, dok u stvarnosti sve ono negativno što govori o meni zapravo odražava njegovo sopstveno ponašanje. On je taj koji je bio nasilan, koji je varao i koji je svojim postupcima uništio naš brak. Upravo zbog toga sam ja podnela zahtev za razvod braka i socijalna služba za zaštitu dece je uključena. Moj brak je bio izuzetno težak. Moj muž je psihički i fizički maltretirao i mene i našu decu. Niko ne beži iz dobrog doma, pa ni ja. On je sve organizovao da me liši onoga što mi po zakonu pripada i da me otera, dok mene prikazuje kao krivca. Istina je da je on bio taj koji je varao, a ne ja.

Nisam muža varala s Lukom

Sa Lukom sam počela druženje tek nakon razlaza sa Davidom, kada je Luka izašao na slobodu. Priznajem da me njegova prva izjava duboko razočarala. Zastrašivanje i torture od strane Davida ne prestaju i već dve godine traju. Postavljao mi je uređaje za praćenje, širio laži o meni i mom sinu Luki, pa čak se zbližio sa Lukinim ocem kako bi preko njega dolazio do informacija i manipulisao situacijom. Podnosi protiv mene neosnovane krivične prijave i pokušava da me otera iz Nemačke, da mu ostavim našu zajedničku decu, jer njegova sadašnja partnerka ne može da ima decu i smatra da bi ona bila bolja majka, a oni srećnija porodica. Dok smo još bili u braku, odlazio je na tzv. „poslovne puteve“ po dve nedelje, a ja sam u njegovom telefonu pronalazila poruke, fotografije i snimke intimne prirode sa drugim ženama.

Sve ono za sta sada mene optužuje, upravo je ono što je on sam činio. Svakodnevno šalje poruke mom ocu, mojim kumovima i prijateljima s kojima nije u kontaktu, pokušavajući da me predstavi u što gorem svetlu. Međutim, ti ljudi ga dobro poznaju i veoma dobro znaju kako se ponašao prema meni i deci dok smo živeli zajedno i nije se libio da ih tuče i pred njima.

David je mislio da će iskoristiti to što ne govorim nemački savršeno i što jos nemam sve papire, kako bi me prevario i isterao iz zemlje, ali to mu neće poći za rukom. O njegovim finansijama ću uskoro govoriti i u Srbiji i u Nemačkoj, jer i poreske vlasti treba da budu upoznate sa njegovim poslovima i pranjem novca.

Koliko god da nam je sada teško što prolazimo kroz psihičke torture i sva ostala dešavanja, lakše nam je jer moje troje dece više ne žive u strahu, ne bude se uz batine, niti sa njima idu na spavanje (u prilog dostavljam sliku naše ćerke Lare 5 godina koja je krvnički prebijena šakama od strane njenog oca Davida).

Verujem u Boga i u to da istina uvek nađe svoj put. Sve što želim jeste da pravda bude zadovoljena i da se konačno sazna istina. Ne tražim osvetu, već samo mir, istinu i mogućnost da svojoj deci pružim bezbrižno i srećno detinjstvo, daleko od nasilja, straha i laži.

Bajo me je prevario za auto

Želela bih da se osvrnem na automobil Audi Q7 kojeg je Luka sinoć spomenuo i rekao da mi ga je kupio. Istina je sledeća, ja sam taj automobil platila Lukinom ocu i to za nešto manji iznos od realne vrednosti. Automobil sam ostavila u Švajcarskoj kada mi se pokvario tokom posete svojoj drugarici i od tog trenutka više mi se niko nije javio niti mi je automobil vraćen. Dakle, jasno je da sam u tom slučaju bila prevarena. Automobil se vodio na Lukinog oca Nikolu Vujovića, jer sam ja u sudskom sporu i imala sam ovlašćenje da isti mogu da vozim.

Luka mi je svesno naštetio

Luku poznajem više od petnaest godina. Naši putevi su se u međuvremu razišli, a ponovo mi se javio tokom boravka u zatvoru, putem Instagrama. Tada smo razmenili nekoliko poruka uglavnom površnih i prijateljskih u stilu:,,Kako si, šta radiš, kako provodiš dan?“ Naše češće dopisivanje počelo je tek nakon sto je Luka izašao iz zatvora ali i tada je sve delovalo iskreno i bez ikakvih loših namera.

Nažalost, Lukina kasnija izjava u postupku, kojom je stao na Davidovu stranu, nanela mi je veliku štetu i to je svesno uradio. Njegovim svedočenjem dovedene su u pitanje mnoge činjenice koje sam iznela, uključujuci i tvrdnje o Davidovom nasilnom ponašanju, o tome kako je tukao decu i kako mu je jedini cilj da zaštiti sopstveni interes, a ne interes naše dece. Zbog svega toga on je dobio pravo da deca budu 50% kod njega protiv čega sam se ja borila s obzirom da je maltretirao decu i omogućeno mu je da nastavi sa time. Takođe sam izgubila pravo na alimentaciju i došla u apsurdnu situaciju da ja treba da plaćam njemu, iako je on taj koji ima znatno veće prihode. Svoju platu je formalno smanjio sa 9.000 na 3.000 evra, isključivo da bi me oštetio. Zapravo, time šteti svojoj deci.

Oduzeo mi je automobil koji je potom poklonio svojoj devojci. Dakle opet oduzeo svojoj deci. Ali ja mogu i autobusom da se vozim sa svojom decom, i ako treba, pešice ću ići jer snaga majke ne meri se luksuzom, već ljubavlju i upornošću. Nijedno zlo na svetu ne može da slomi majčinu odlučnost da zaštiti svoju decu.

Nemam pouzdanu i proverenu informaciju da je Luka za svoje svedočenje primio novac. Znam, međutim, da je David ranije pokušavao da novcem utiče i na mog prvog bivšeg muža, oca mog najstarijeg sina Luke. Oni su danas u sudskom sporu, a imaju i zabranu prilaska. mZbog toga ne bi bilo iznenađenje da je pokušao i u ovom slučaju da potkupi nekoga jer je to u skladu sa njegovim dosadašnjim ponasanjem.

Autor: D. Tanasijević